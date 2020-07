Pressemitteilung BoxID: 807988 (Auto & Technik Museum Sinsheim e.V. c/o Technik Museum Speyer)

Kraichgauer E-Mobilitätstag goes virtuell

Alles rund um alternative Antriebe und Energiequellen im Technik Museum Sinsheim

Aufgrund der COVID 19-Verordnungen musste der ursprüngliche Kraichgauer E-Mobilitätstag im Frühjahr dieses Jahres ausfallen. Nun holt das Technik Museum Sinsheim das Treffen rund um die aktuellen alternativen Antriebsformen digital nach. Am Freitag, 31. Juli 2020, zwischen 14 und 18 Uhr, findet auf dem Museumsplatz der E-Mobilitätstag in einer abgewandelten Form und in Kooperation mit der BürgerEnergieGenossenschaft Kraichgau eG (BEG) statt.



Am letzten Julitag und unter Einhaltung der aktuellen Verordnungen kommen namhafte und zum Teil in der Region beheimatete Automobilhändler, E-Bike-Hersteller, Energieversorger sowie Elektrobetriebe zum Dreh zusammen. Beim Interview stehen die Aussteller dem Filmteam von Hügelhelden.de Kraichgau-Nachrichten Rede und Antwort. Das Ergebnis wird zeitnah auf der Homepage des Technik Museum Sinsheim unter www.technik-museum.de/e-tag sowie auf www.huegelhelden.de ausgestrahlt. „Das Treffen in seiner ursprünglichen Form mit allen Ausstellern, Teilnehmern und Besuchern stattfinden zu lassen, ist leider immer noch nicht möglich“, so Susanne Rieder vom Technik Museum Sinsheim, „doch wir werden versuchen einen interessanten, digitalen Beitrag über das Thema für das nächste Treffen 2021 online zu stellen.“ Als Augenschmaus und Einleitung des Drehtages wir ein ganz besonderes Exemplar seine Runde auf dem Innenhof drehen: das Columbia Elektroauto von 1904.



Wer sich also selbst einmal aus erster Hand über den Stand alternativer Energien und Antriebstechniken im Automobilbau informieren möchte, der ist zum virtuellen E-Mobilitätstag am Freitag, 31. Juli 2020 und unter Einhaltung der Abstandsregelungen am Drehort, im Technik Museum Sinsheim herzlich eingeladen. Der Eintritt zum Freigelände des Museums und somit zum Veranstaltungsareal ist frei. Alle Informationen zum Treffen gibt es unter www.technik-museum.de/e-tag. 2021 soll der Kraichgauer E-Mobilitätstag am 16. Mai 2021 wieder in gewohnter Form im Technik Museum Sinsheim stattfinden.

