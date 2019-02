Gigant der Lüfte feiert "50 Jahre Erstflug"

01.02.19

Seit einem halben Jahrhundert erhebt sich die Boeing 747 weltweit in die Lüfte. Der Startschuss zur Erfolgsgeschichte fiel am 9. Februar 1969, als der Prototyp des Jumbos erstmals abhob und damit neue Maßstäbe setzte. Zu diesem Zeitpunkt war die Maschine das größte Düsenflugzeug der Welt und prägte in den nachfolgenden Jahren die Welt der Verkehrsflugzeuge. Erst der Airbus A380 löste den Jumbo in seiner Rolle als größtes Verkehrsflugzeug ab. An der Faszination für die Boeing 747 änderte sich jedoch nichts und das Großraumflugzeug zieht die Leute nach wie vor magisch an.



Im Jahr 2003 schrieb das Technik Museum Speyer Geschichte, denn auf dem Museumsgelände wurde eine Boeing 747 der Lufthansa in ca. 20 Meter Höhe aufgestellt. Bereits ein Jahr zuvor fand der Jumbo seinen Weg nach Speyer. Der Transport des Giganten war bis dahin eine der größten Herausforderungen für das Museumsteam. Die spektakuläre Aktion erfolgte zu Lande, zu Wasser und in der Luft, denn die Maschine konnte, bedingt durch ihre Größe, nicht in einem Stück nach Speyer gebracht werden. Die Techniker des Museums verbrachten Monate damit das Flugzeug auseinander- und wieder zusammenzubauen. Eine kniffelige Angelegenheit, denn solch ein Projekt war für die Männer neu und Erfahrungswerte von Experten gab es nur begrenzt. Die erste Etappe von Frankfurt zum Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden konnte noch fliegend zurückgelegt werden. Beim nächsten Schritt wurden die „kleineren“ Einzelteile, wie die Tragflächen, per Tieflader nach Speyer gebracht. Das größte Problem jedoch stellte der Transport des 70 Meter langen Rumpfes dar. Ein Straßentransport war ausgeschlossen, doch zum Glück gibt es in Speyer den Rhein. Auf einem speziellen Ponton gelang der Rumpf zum Naturhafen Speyer. Ein Anblick der auch heute noch vielen gut in Erinnerung geblieben ist, denn wann sieht man schon mal einen halben Jumbo Jet auf dem Wasser? Im Naturhafen angekommen, ging es dann auf dem Landweg zur nur noch fünf Kilometer entfernten neuen Heimat. Tausende Interessierte begleiteten den letzten Weg des Flugzeugs, der nach zwei Stunden erfolgreich endete.



Die Boeing 747 zählt nach wie vor zu den Hauptattraktionen des Technik Museum Speyer. Der Blick aus luftiger Höhe vom begehbaren Flügel, wie auch der schnelle Abstieg über die Riesenrutsche stehen bei den Besuchern hoch im Kurs und begeistern jährlich Tausende. Vom 4. bis 18. Februar 2019 gibt es im Shop des Technik Museum Speyer sowie dem Onlineshop die „Jumbo-Wochen“ mit Rabatten auf ausgewählte Boeing 747-Artikel. Informationen zur Boeing 747 sowie den zahlreichen weiteren Ausstellungsstücken des Technik Museum Speyer gibt es unter www.technik-museum.de.

