Neues Portfolio von Auro, sorgfältig zusammengestellt vom renommierten Interior Designer Edward Bulmer - Lehm-, Wandfarben und Lacke mit natürlichen Mineralpigmenten punkten mit unverwechselbarer Farbtiefe und ökologischer Rezeptur



Das Zusammenspiel aus Farbe, Material und Licht schafft eine belebende Atmosphäre für das individuelle Wohlfühlen. Dazu tragen stimmige Details wesentlich bei. Um den Eindruck in Räumen aufzuwerten sind außergewöhnliche Akzente an Wänden und besondere Möbel von Vorteil. Die Designer`s Collection vom modernen Naturfarbenhersteller AURO mit seinen speziellen 96 Nuancen wurde vom Interior Designer Edward Bulmer sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt, um Wohn- und Arbeitsräume wesentlich zu bereichern. Die besondere Palette bietet intensive und hochpigmentierte Kolorierungen und eine vielfältige Auswahl von Off-Whites, die zu jedem Interior passen. „Designer`s Collection by Interior Designer Edward Bulmer“ ist auf https://www.auro.de/de/auro-designers-collection/ einzusehen.



Farbästhetik mit natürlichen Mineralpigmenten



Die authentischen Nuancen mit besonderem ästhetischen Anspruch entstehen ausschließlich aus natürlichen Mineralpigmenten, die eine unverwechselbare Farbgebung abbilden. Die Umsetzung des jahrelangen Know-hows für die besten ökologischen Inhaltsstoffe und die verantwortungsvoll gewonnen und eingesetzten Rohstoffe machen die Lacke, Lehm- und Wandfarben in ihrer Qualität einzigartig. Die besondere Auswahl der 96 Töne „Designer`s Collection by Interior Designer Edward Bulmer“ ist auf www.auro.de unter https://www.auro.de/de/auro-designers-collection/ einzusehen.



Stoffkreislauf der Natur



AURO-Produkte lassen sich problemlos in den Stoffkreislauf der Natur zurückführen. Das Unternehmen setzt dabei auf volle Transparenz. Alle eingesetzten Inhaltsstoffe werden auf dem Produktetikett voll deklariert und sind auch auf der Homepage auro.de aufgeführt.



Edward Bulmer ist Innenarchitekt, Farbdesigner und Pionier in der harmonischen Anwendung von Farben. Als führender britischer Architekturhistoriker hat er sich auf die Restaurierung und Dekoration historischer Gebäude spezialisiert. Seine Leidenschaften sind Kunst, Architektur und Ökologie. Dabei hat er das Glück, seinen Passionen bei der Arbeit nachzugehen.



Mehr Informationen zur Designer`s Collection sowie Farbkarten, Farbinspiration und Preise finden Sie auf https://www.auro.de/de/auro-designers-collection/.



Mehr Informationen zum AURO-Sortiment sowie den nächstgelegenen Händler über die Händlersuche finden Sie auf der Homepage www.auro.de.

(lifePR) (