Sturm auf Sonderausstellung / Nostalgie hoch drei zum Saisonabschluss beim 29. Oldtimer-Herbsttreffen auf Schloss Augustusburg

Na, wenn das nichts ist: Über 400 Fahrerinnen und Fahrer reisten am heutigen Feiertag mit ihren historischen Fahrzeugen zum 29. Oldtimer-Herbsttreffen auf Schloss Augustusburg an. Ganz gleich, ob auf zwei, drei oder vier Rädern, alle wollten dabei sein – trotz des durchwachsenen Wetters. Was an diesem Tag zählte, war der nostalgische Glanz, mit dem die Oldtimer-Fans die Höfe des Schlosses in ein rollendes Freilichtmuseum verwandelten. Einzige Voraussetzung zur Teilnahme war eine Zahl: Die Fahrzeuge mussten ein Baujahr vor 1971 aufweisen.



Die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer mit einem Rendsburger Kennzeichen – augenscheinlich zumindest. Er räumte jedoch ein, dass er seinen Opel Olimpia eine Woche zuvor aus der Nähe von Kiel mit einem Hänger abgeholt habe und morgens von Ronneburg aus gestartet sei. Andere Teilnehmer mit weiten Wegen kamen aus Plauen, Dresden oder Leipzig.



„Die Atmosphäre zwischen den Renaissance-Mauern unseres Jagdschlosses ist wirklich einmalig. Wenn ich sehe, wie eifrig die Oldtimer-Fans mit den Besuchern ins Gespräch kommen, geht mir einfach das Herz auf“, so Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der Augustusburg/ Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH. Die passende Begleitmusik zum Event lieferte Micha Winkler’s Hot Jazz Band aus Dresden mit Oldtime-Jazz vom Feinsten. Das Erlebnis-Paket perfekt machten die fast 50 Händler des Teilemarkts im Steinbruch am Fuß des Schlossbergs.



Bei ihnen und den zahlreichen Besuchern kam das Angebot gut an. Knapp 2.000 Zuschauer wollten sich dem kühlen und immer wieder feuchten Herbstwetter zum Trotz die Freiluftausstellung nicht entgehen lassen. Viele wärmten sich in den Museen und Ausstellungen auf. Besonders hoch im Kurs stand selbstverständlich das Motorradmuseum mit der aktuellen Sonderausstellung „Rennsportlegenden – Walter Kaaden (MZ) | Ewald Kluge (DKW)“. Sie läuft noch bis 1. Dezember.

Als echter Renner entpuppte sich die Preview zu „Ausgetrickst!“ – Die spektakuläre Illusionen-Ausstellung“. Schon im Vorfeld war die neue Sonderausstellung gut nachgefragt. Die Besucherresonanz heute übertraf jedoch alle Erwartungen. Die Nachfrage war so groß, dass die Ausstellung zeitweise geschlossen werden musste. Der offizielle Startschuss zu der Schau fällt am Sonnabend, 5. Oktober.



Tipp: „Ausgetrickst! – Die spektakuläre Illusionen-Ausstellung“

Sonderausstellung auf Schloss Augustusburg bei Chemnitz

05. Oktober 2019 bis 21. Februar 2021



Öffnungszeiten

täglich 9.30-18 Uhr (April bis Oktober)

täglich 10-17 Uhr (November bis März)



Eintrittspreise

- Schlossticket (alle Museen inkl. Sonderausstellung „Ausgetrickst!“)

Erwachsene 18,00 € / ermäßigt 14,00 €/ Familienkarte 48,00 €

- Ticket in die Ausstellung „Ausgetrickst!“

Erwachsene 8,00 € / ermäßigt 6,00 €/ Familienkarte 21,00 €

- Ticket in die Ausstellung „Ausgetrickst!“ + „VR-Mutprobe“*

Erwachsene 11,00 € / ermäßigt 9,00 €/ Familienkarte 30,00 €

* Hinweise: Die VR-Mutprobe kann im gebuchten Zeitfenster nur einmalig und nur in Kombination mit einem Besuch der Ausstellung durchgeführt werden. Wir empfehlen die Mutprobe für Kinder ab 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Änderungen vorbehalten.



