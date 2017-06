Streik von Beschäftigten der Schlösser Augustusburg und Lichtenwalde sowie Burg Scharfenstein

Im Konflikt um Lohnerhöhungen für die Beschäftigten der Augustusburg/Scharfenstein/ Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH arbeitet Geschäftsführerin Patrizia Meyn intensiv an einer Lösung.



„Weitere Gespräche mit dem Freistaat sind anberaumt, um der Forderung nach einer Lohnerhöhung für alle 36 Beschäftigten Nachdruck zu verleihen", so Meyn. Die Schlossbetriebe erwirtschaften einen Teil der Betriebskosten selbst. Überlebenswichtige Zuschüsse kommen vom Freistatt.



Als erstes Angebot an die Beschäftigten steht eine Aufstockung um fünf Prozent im Raum. Über die Gehaltsentwicklung, Urlaubsregelungen und weitere offene Punkte soll bei der nächsten Verhandlungsrunde Mitte Juni gesprochen werden. Bereits im vergangenen Jahr waren die Löhne und Gehälter um fünf Prozent gestiegen.



Demgegenüber fordern die Beschäftigten einen Tarifvertrag, der sich an dem der Staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten Sachsen orientiert. Das käme einer Lohnerhöhung um fast 50 Prozent gleich und hätte die Insolvenz des Betriebs zur Folge.



ver.di hält die Forderung dennoch für berechtigt. Um sie durchzusetzen, hatte die Gewerkschaft für Sonntag, den 4. Juni 2017, zu einem Warnstreik aufgerufen. Streikposten an allen drei Schlössern machten auf die Forderungen aufmerksam. Dennoch blieben und bleiben „Die Sehenswerten Drei" mit Schloss Augustusburg, Burg Scharfenstein sowie Schloss & Park Lichtenwalde zu Pfingsten durchgängig geöffnet. Die Besucher ließen sich durch die Aktionen nicht irritieren und strömten zahlreich zu den einzelnen Häusern.



„Was wir brauchen, ist eine vernünftige Lösung, die sich an den bestmöglichen Bedingungen für alle Mitarbeiter orientiert. Gleichzeitig muss der Weg, den wir hoffentlich gemeinsam beschreiten, garantieren, dass der Schlösserbetrieb auch in Zukunft weitergeführt werden kann", so Geschäftsführerin Patrizia Meyn. Mit einer Hauruck-Aktion sei dies allerdings nicht zu erreichen. Statt zu streiken gelte es, gemeinsam langfristig auf einen tragfähigen Kompromiss hinzuarbeiten.

