Wie aus einer Burg ein Schloss werden kann? Das erfahren Besucher ab 17. Oktober 2020 in der neuen Sonderausstellung „800 Jahre Licht im Walde“ im wunderschönen Schloss Lichtenwalde. Im Fokus der Schau steht die über 800-jährige wechselhafte Schloss- und Parkgeschichte des beeindruckenden Barockensembles.



Erstmals schriftlich erwähnt wurde das heutige Schloss Lichtenwalde 1280. Doch archäologische Funde zeugen davon, dass bereits um 1220 an dieser Stelle eine Herrschaftsburg stand. In der Ausstellung treten Schloss und Park in einen Dialog und blicken gemeinsam zurück auf die vergangenen acht Jahrhunderte. Im Mittelpunkt stehen die wechselnden Besitzer, darunter auch „Ritter Dietrich von Harras – der tollkühne Springer“ sowie die veränderten Verwendungszwecke des Baus von der Burg zum heutigen Barockschloss mit musealer Nutzung. Alte Karten, Möbelstücke und Ansichten zeugen von der Wandlungsfähigkeit der Anlage. Unter den Exponaten ist auch einer von nur zwei vorhandenen Gipsabdrücken des ehemaligen Tympanons der ursprünglichen Schlosskapelle. Dieser wurde bei Bauarbeiten im Jahr 1885 wiederentdeckt.



Auch die Entstehung des Schlossparks wird in der Sonderausstellung thematisiert. Alte Pläne zeigen, dass es bereits um 1600 einen großen Obstgarten gegeben hat. Ab 1730 entstand der Lustgarten, der in seiner Grundstruktur bis heute nahezu unverändert geblieben ist. Zu erfahren ist, wie sich der Park über die Jahrhunderte entwickelte und wie bis heute die Wasserkunst zur Bewirtschaftung der über 335 Springstrahlen im Park mit Wasser aus der Zschopau genutzt wird.



Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Förderverein Schloss und Barockgarten Lichtenwalde e. V. „Ich bin beeindruckt über den Einsatz und die Unterstützung des Fördervereins Schloss und Barockgarten Lichtenwalde e. V., der bereits über viele Jahre die Geschichte des Schlosses wissenschaftlich aufgearbeitet hat“ sagt Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH. „Nun endlich kann diese wichtige Arbeit im Rahmen der Sonderausstellung im Schloss präsentiert und damit allen Besuchern zugänglich gemacht werden.“



Heute beherbergt das Schloss Lichtenwalde mit dem Schatzkammer-Museum Exponate ferner Kulturen, die zum Teil mehrere tausend Jahre alt und von unschätzbarem kulturhistorischem Wert sind. Zusätzlich dazu staunen Besucher über die Sammlung deutscher Scherenschnitte aus drei Jahrhunderten, die zu den größten und umfangreichsten in ganz Deutschland zählt. Zu besichtigen sind außerdem die liebevoll restaurierten historischen Salons wie das „Chinesische Zimmer“ oder „Rote Salon“. Wechselnde Sonderausstellung für Jung & Alt sowie zahlreiche Veranstaltungen in den Sommermonaten runden das vielfältige Angebot um Schloss & Park Lichtenwalde ab und locken jährlich tausende Gäste.



Start der Sonderausstellung

800 Jahre Licht im Walde

Ausstellung zur Schloss- & Parkgeschichte

Schloss & Park Lichtenwalde bei Chemnitz



17. Oktober 2020 bis 26. September 2021



Eintritt: 8,- € Erwachsene / 6,- € ermäßigt / 21,- € Familien

(inkl. Schatzkammer-Museum und Sonderausstellung "Planetenwelten")



Die Sonderausstellung ist zu den regulären Museumsöffnungszeiten zu besichtigen:

April bis Oktober: Dienstag bis Sonntag 10:00 – 18:00 Uhr

November bis März: Dienstag bis Sonntag 10:00 – 17:00 Uhr

