AHA erneut Playoff-Hauptsponsor der Augsburger Panther

13.02.19

Die AHA GmbH und die Augsburger Panther verlängerten ihre seit der Saison 2017-18 bestehende Partnerschaft bereits vergangenen Dezember um eine weitere Spielzeit. Nun gab das Gersthofer Unternehmen auch seine Zusage, den DEL-Club als Hauptsponsor zusätzlich durch die gesamten Playoffs 2019 zu begleiten. Dabei wurde heute im Rahmen einer Pressekonferenz im Curt-Frenzel-Stadion das Playoff-Trikot der Panther präsentiert.



Wie schon 2017 wird das Logo der AHA GmbH dabei auch in der kommenden Endrunde, für welche die Augsburger Panther sieben Spiele vor dem Ende der DEL-Hauptrunde bereits sicher qualifiziert sind, auf der Trikotbrust prangen.



Das neue Playoff-Trikot ist ab Freitag im 1878 SHOP im Stadion und auch online zu bestellen. Das Fanjersey wird für 85 Euro zusammen mit dem neuen Playoff-Schal angeboten. Die immer wieder beliebten Playoff-Schals können auch einzeln erworben werden.



„Die Playoffs sind das Highlight einer Eishockeysaison. Die Panther haben ihre Teilnahme daran so früh wie nie geschafft und mich persönlich mit ihrem Willen und Biss rundum begeistert. Es stand außer Frage, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehen, um in der heißen Phase an der Seite des Teams zu sein und unseren Beitrag für den Augsburger Eissport zu leisten. Ich drücke die Daumen, dass die Playoffs so erfolgreich wie möglich sein werden und freue mich darauf, mit unserer gesamten AHA-Mannschaft eines der Playoff-Spiele zu besuchen“, so Michael Mayer, Gründer und Geschäftsführer von AHA.



Leo Conti, Marketingmanager der Panther, ergänzt: „Wir freuen uns, mit Michael Mayer und dem gesamten Team von AHA einen starken Partner auch in den Playoffs 2019 mit voller Emotion an unserer Seite zu wissen. Die Mannschaft wird alles dafür tun, dass wir alle das Logo der AHA GmbH in den Playoffs noch viele Male live auf unserer Trikotbrust sehen können.“

