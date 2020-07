Pressemitteilung BoxID: 808123 (Audiolith International GmbH)

Neu bei Audiolith: DJ Hornhaut

.

DJ Hornhaut - Lass gut sein (Album, 14.08.20)

Buy/Stream: https://audiolith.net/al328



DJ Hornhaut - „Holz krach auf Beton“ Info:

Während andere Schlagzeilen produzieren, indem sie Hotelzimmer zerstören oder ihre Kinder nach Himmelsrichtungen benennen, schreibt sich DJ Hornhaut seine Schlagzeilen einfach selber. In seiner ersten Veröffentlichung bei Audiolith „Holz kracht auf Beton“ gibt es einiges zu berichten, von „Milchschaum auf St. Moritz“ bis zu „Badinstallateure stehlen sich davon“ sind viele grundige Tatbestände festzustellen. Hört genau hin, wenn euer Sushi-Stäbchen das nächste mal aus dem 14. Stock des Plattenbau fällt: Irgendwo da unten, zwischen West-Berlin und Ibiza, kracht Holz auf Beton.



DJ Hornhaut - „Lass gut sein“ Info:

DJ Hornhaut macht seinem Namen alle Ehre und trampelt auf seinem sechsten Album „Lass gut sein“ über die spitzen Steine der Musikgeschichte. Wer sich immer noch nicht in Dudel eingetragen hat, sollte es spätestens jetzt tun, denn durch die 13 neuen Songs zu hören, ist wie einen Klumpen Kaviar in einem verschimmelten Käsekuchen zu finden. Zu einem Sound, der irgendwo zwischen Club-Floor und Punkloch angesiedelt ist, schreit er uns in Titeln wie „Holz kracht auf Beton“ und „Ich komm mal wieder von der Gastro“ die schmandigen Alltäglichkeiten nie erlebter Tage um die Ohren.



Auch politische Texte, die von Burn-Out („Leiden und Brand“) und Mietenwahnsinn („Schmiermeister Grobian“) handeln, sind nie frei von dadaistischen Zeilen und Tönen. Doch auch bei zwei Genres bleibt es bei Hornhaut selten. R’n’B („Seggenscheck“), Latin-Pop („In all diesen Jahren“) und sogar eine Rock-Ballade („Du bist alles, was mal war“) sind auf seinem ersten Album bei AUDIOLITH zu finden.



Die One-Man-Show, in der DJ Hornhaut von der Beat-Programmierung über Gitarre, Text und Vocals bis hin zum Musikvideo üblicherweise alles selber macht, ist diesmal doch nicht ganz alleine, denn mit „Nicht bereit“ ist ein Remix des ebenfalls gebürtigen Bremers doubtboy zu hören. Auch kulinarisch ist einiges Geboten: Wer sich an die Rezeptabläufe in „Mein Lieblingsessen“ hält, bekommt ein schmackhaftes Mahl auf den Teller.



Live:

14.08. DJ Hornhaut Sitzkonzert @ About:Blank Berlin

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (