Feine Sahne Fischfilet laden zum großen Tourfinale an die Ostsee ein

Feine Sahne Fischfilet laden ein zum großen Tourfinale an die Ostsee! Das wird überragend. Wir sind selbst alle dabei und würden uns freuen, den ein oder anderen von euch dort zu sehen. Meldet euch bei mir, wenn ihr Interesse habt, in Rostock oder auch sonst bei der Tour vorbeizukommen.



Feine Sahne Fischfilet - Sturm & Dreck (CD, LP, Digital | 12.01.18)

Das neue Album bestellen: http://feinesahnefischfilet.de/sturm-dreck

Audiolith Webshop: https://shop.audiolith.net/Feine-Sahne-Fischfilet



"Alles auf Rausch"-Tour

präsentiert von Lonsdale, Ox-Fanzine, Livegigs.de, taz und True Rebel

Tickets: http://feinesahnefischfilet.de

09.02.2018 Leipzig, Haus Auensee / ausverkauft

10.02.2018 Hamburg, Inselparkhalle / ausverkauft

15.02.2018 Fürth, Stadthalle / ausverkauft

16.02.2018 München, Tonhalle / ausverkauft

17.02.2018 Wiesbaden, Schlachthof / ausverkauft

22.02.2018 Osnabrück, Hydepark / ausverkauft

23.02.2018 Heidelberg, Halle02 / ausverkauft

24.02.2018 Zürich (CH), Komplex 457 / hochverlegt

01.03.2018 Magdeburg, AMO

02.03.2018 Saarbrücken, Garage / ausverkauft

03.03.2018 Dortmund, Phönixhalle / ausverkauft

08.03.2018 Stuttgart, Im Wizemann / ausverkauft

09.03.2018 Köln, Palladium / ausverkauft

10.03.2018 Erfurt, Stadtgarten / ausverkauft

16.03.2018 Berlin, Columbiahalle / ausverkauft

17.03.2018 Berlin, Columbiahalle / ausverkauft

23.03.2018 Rostock, Stadthalle / Tourfinale!

25.05.2018 Graz (AT), PPC / ausverkauft

26.05.2018 Linz (AT), Posthof

27.05.2018 Wien (AT), Arena / ausverkauft

27.07.2018 Leipzig, Parkbühne



Die Band dazu:



"Rostock wird das Größte! 23.3. ... Wir leben da, wo niemals Ebbe ist.



Vor ein paar Wochen schrieben wir, dass wir die große Variante der Stadthalle in Rostock spielen "müssen", da der Vorverkauf so fett läuft. Das war eine riesige Entscheidung für uns, weil du dir einfach so Sachen denkst wie "Wir machen das jetzt einfach, aber hoffentlich sieht das dann nachher nicht so leer aus. Das ist einfach die Stadthalle. Das ist die größte Location in Mecklenburg-Vorpommern"...



Heute dürfen wir schreiben, dass es wohl einfach verfickt nochmal genial wird. Es sind noch über 5 Wochen hin. Aber schon jetzt können wir sagen, dass dies unsere größte eigene Show bisher wird. Wir mussten jetzt wirklich alle Ränge öffnen, da die Karten weggehen wie Fischbrötchen am Alten Strom in Warnemünde.



Da stehst du am Samstag in Hamburg vor so vielen Menschen, genießt die Momente und das geniale Konzert. Vorher hast du etwas Angst, wie das so mit den Rängen wird. Dann spielst du und die Leute auf den Rängen drehen völlig mit ab. Unglaublich. Irgendwann fällst du dann ins Bett und denkst nur kurz vorm einschlafen "Alter, was soll das nur in Rostock werden? Das wird nochmal größer. Das ist zuhause in Mecklenburg-Vorpommern. Da sind alle. Familie, Freunde, Menschen die uns seit Jahren begleiten". Gänsehaut.



Am 23.3. gönnen wir uns richtig. Und so wird es ein paar nette Schmankerl geben. Wir freuen uns so sehr, dass an dem Tag The Baboon Show unsere Gäste sein werden. Die kommen mit neuer Platte. Wenn die spielen, will man durchdrehen. Umso mehr feiern wir es, dass die Kombo gleich zugesagt hat. Die werden euch ungelogen die Schuhe ausziehen.



Aber das ist natürlich noch nicht alles. Vor ein paar Wochen quatschen wir in irgendeiner Rostocker Kneipe ein paar Dudes an, ob sie nicht Bock hätten, den 23.3. mit ihren Goldkehlchen zu untermalen. Schöne Suffidee. Aber die sind ja oftmals die Besten. Und so haben wir noch einen schicken Shanty-Chor am Start, bestehend aus Rostocker Legenden, Hansahotten, Zauselbärten und Rumvernichtern. Das sind teilweise einfach Leute, die wir schon seit über 10 Jahren kennen. Mit denen stand man damals immer im Mau, ging bei Dritte Wahl ab und quatschte/träumte davon, ob man mit Feine Sahne auch mal irgendwann im Mau als Headliner spielen würde… Nun werden wir Ende März in der Rostocker Stadthalle stehen, das Ding reißen und anstoßen...Kurz gesagt: Möwe und die Ölmützen werden euch schon vor dem Konzert musikalisch und visuell beglücken. Freut euch drauf.



Nach dem Konzert gibt es dann nochmal richtig auf die Glocke. Wir machen ne schicke Aftershowparty, in einem der coolsten Läden der Stadt. Im Peter Weiss Haus wird die Sause steigen. Freunde legen auf, Feine Sahne Hitfilet legen auf, wir geben einen aus, ihr gebt einen aus... Ihr kennt das Spiel. Es wird grandios.



Und wer dann wieder stehen kann bzw. immer noch steht, kann dann noch schick ins Ostseestadion gehen. Manchmal fügen sich so Sachen und man denkt einfach nur "Wie geil". Und so will es das Schicksal, dass einen Tag nach unseren Tourfinale in Rostock auch noch der FC-Hansa gegen Carl-Zeiss-Jena spielt. Nur geil. Wer noch nie in MV war, dem können wir nur ans Herz legen, sich das Wochenende freizunehmen und ins schicke MV zu kommen. Zu Musik, Ostsee, Fussball und Abriss... Und wer dann noch nicht genug hat, geht an dem Wochenende in der Ostsee anbaden, denn eins ist Fakt...



Wir leben da, wo niemals Ebbe ist!"



Homepage | Facebook | Instagram | Spotify

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren