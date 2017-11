Neue Limited Edition des M50x in glänzendem Rot

Audio-Technica stellt mit dem M50xRD eine streng limitierte Edition des bekannten M50x Studio-Kopfhörers vor. Die rote Farbkombination mit Goldakzenten stellt den M50xRD dabei in die Tradition der anderen beliebten Limited Editions des Original-M50.



Der M50x ist unter Toningenieuren weit verbreitet und wird regelmäßig in Testberichten hoch gelobt, was an der guten Definition im Tieffrequenzbereich und den 45 mm-Treibern liegt, die eine außergewöhnliche Klarheit über einen großen Frequenzbereich ermöglichen. Ohrumschließende, einklappbare Ohrmuscheln und die robuste Konstruktion machen den M50x zur perfekten Wahl beim Recording, Einspielen, Mixing und DJ-Monitoring sowie den Musikgenuss unterwegs.



Wie die Standardmodelle des M50x werden auch die limitierten Auflagen in einem schützenden Transportbeutel und mit einer Auswahl von drei abnehmbaren Kabeln (1,2 m und 3 m gerade, 1,2 m – 3 m Spiralkabel) sowie einem vergoldeten, 6,3 mm-Schraubadapter geliefert.



Der Audio-Technica M50xRD ist ab sofort für € 169 inkl. MwSt. erhältlich.

Audio-Technica Ltd. Niederlassung Deutschland

Seit mehr als 50 Jahren ist Audio-Technica ein weltweit führender Innovator im Bereich der Schallwandlertechnologien. Neben dem Design ist Audio-Technica insbesondere für die anspruchsvolle Fertigung von professionellen Mikrofonen, Funksendeanlagen, Kopfhörern, Mischern und Elektronik-bauteilen bekannt. Mikrofone und Kopfhörer von Audio-Technica kommen unter anderem bei Katherine Jenkins, Metallica, Gwen Stefani, Linkin Park, The Pigeon Detectives, Ben Mynott und Eddie Halliwell zum Einsatz.

