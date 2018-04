Clear-Com feiert 50 Jahre Innovationen im Dienste der Kommunikation

Seit nunmehr 50 Jahren versorgt die US-amerikanische Firma Clear-Com Live-Produktionen weltweit mit hochwertigen Intercom-Systemen und Kommunikations-Lösungen.



Clear-Com ist der führende Hersteller von Intercom-Lösungen überall dort, wo Kollaboration und Kommunikation zwischen Teams in Echtzeit ein kritischer Qualitätsfaktor sind – von klassischen Live-Events und -Performances über TV/Broadcast und Konferenzen bis zu großen Sportereignissen wie den Olympischen Spielen oder Astronauten-Trainingsprogrammen.

Gegründet wurde Clear-Com Ende der 1960er Jahre von Charles „Charlie“ Butten und Robert „Bob“ Cohen aus der pulsierenden Flower-Power-Szene in San Francisco heraus, die zu jener Zeit eine große Zahl an neuen Bands hervorbrachte: The Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Doors oder Janis Joplin lieferten nicht nur erstklassige Studioaufnahmen ab, sondern brachten auch ihre Live-Performances auf ein neues Level – was auch für die Lautstärke auf der Bühne galt und die bis dahin üblichen Kommunikationswege fast unmöglich machte.



Dies war die Geburtsstunde des ersten Intercom-Systems unter dem Namen Clear-Com mit der klassischen Kombination aus Headset und Beltpack, wie wir sie bis heute kennen.

Die analogen so genannten „Partyline“-Intercoms sind auch heute noch ein wichtiger Bestandteil des Produktportfolios von Clear-Com und werden nach wie vor für ihre einfache Handhabung und Robustheit geschätzt.



Daneben war Clear-Com auch Vorreiter bei drahtlosen Intercom-Lösungen. Bereits in den frühen 1970er Jahren entstanden in Zusammenarbeit mit HME erste Funkstrecken, aus denen später das FreeSpeak/CellCom-System hervorging. Nach dem Kauf durch HME im Jahre 2010 wurden die Kompetenzen in der Drahtlos-Technologie gebündelt und der Status von Clear-Com als führender Anbieter für professionelle drahtlose Intercom-Lösungen durch Produkte wie FreeSpeak II und DX410 ausgebaut.

Daneben verfolgte Clear-Com aber auch immer die Möglichkeiten technologischer Innovationen und setzte sie gezielt für den Bereich der Intercom um. So stellte Clear-Com bereits Anfang der 1980er Jahre mit der Matrix Plus das erste digitale Intercom-System vor, um auf die gestiegenen Bedürfnisse der Fernsehproduktionen zu reagieren. Hiermit wurde schon früh die Basis für das heutige Eclipse HX Matrix Intercom gelegt.



Auch die Möglichkeiten digitaler Netzwerke oder IP-basierter Systeme für aufwändige Produktionsumgebungen werden von Clear-Com-Lösungen wie dem HelixNet oder der LQ-Serie bedient.

Neben innovativen Produkten und einem leidenschaftlichen Team an Mitarbeitern gehören Kundenservice sowie ein kompetentes weltweites Netz aus Vertriebspartnern und Verleihfirmen zu den Säulen von Clear-Com, die die Firma gut gerüstet in die Zukunft blicken lassen.



Besuchen Sie Audio-Technica und Clear-Com auf der Prolight + Sound 2018



Audio-Technica: Stand E51, Halle 3.1



Clear-Com: Stand F50, Halle 3.1



Über Clear-Com:



Ein HME Unternehmen und ein zuverlässiger globaler Anbieter von professionellen Echtzeitkommunikationslösungen und Dienstleistungen, seit 1968. Innovative, bewährte Technologien, die Menschen miteinander verbinden - drahtgebunden und drahtlos

Audio-Technica Ltd. Niederlassung Deutschland

Seit mehr als 50 Jahren ist Audio-Technica ein weltweit führender Innovator im Bereich der Schallwandlertechnologien. Neben dem Design ist Audio-Technica insbesondere für die anspruchsvolle Fertigung von professionellen Mikrofonen, Funksendeanlagen, Kopfhörern, Mischern und Elektronikbauteilen bekannt. Mikrofone und Kopfhörer von Audio-Technica kommen unter anderem bei Katherine Jenkins, Metallica, Gwen Stefani, Linkin Park, The Pigeon Detectives, Ben Mynott und Eddie Halliwell zum Einsatz.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren