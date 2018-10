Audio-Technica durchtrennt das Kabel bei seiner Pro Studio Ikone und kreiert den Kopfhörer ATH-M50xBT für kabellosen Sound unterwegs

30.10.18

Eine Legende jetzt auch als Bluetooth-Variante! Seit seiner Markteinführung im Jahr 2007 sind der ATH-M50 und sein Nachfolger, der ATH-M50x, als weltweit führende professionelle Studiomonitor-Kopfhörer anerkannt. Sie werden von Aufnahmestudios rund um den Globus bevorzugt und von renommierten Musikern wie z. B. Stormzy, Royal Blood und Faithless getragen.



Popularität und überragende Klangqualität dieses Über-Ohr-Modells, das von Musikfans als ihr tägliches „Werkzeug“ benutzt wird, haben dazu beigetragen, dass diese Kopfhörer mehr als 1,8 Millionen Mal weltweit verkauft wurden. Jetzt stellt Audio-Technica den ATH-M50xBT vor, eine kabellose Bluetooth-Version dieses kultigen Kopfhörers. Der M50xBT besticht mit seiner legendären Klangperformance des ATH-M50x kabellos via Bluetooth und überzeugt mit Features wie einer Akkulaufzeit von 40 Stunden, Touch-Steuerung zur Aktivierung des Google Assistent™ oder des Siri™ -Sprachassistenten, einem integrierten Mikrofon sowie der Steuerung und einer einfachen Bedienung über die Connect-App von Audio-Technica für Android und iOS.



Der ATH-M50xBT ist mit 45-mm-Treibern mit großen Öffnungen und Magneten aus seltenen Erden sowie kupferbeschichteten Aluminium-Schwingspulen ausgestattet und bietet außergewöhnliche Klarheit und tiefe, präzise Bässe. Er verfügt über einen Bluetooth® 5.0 Drahtlos-Verbindung mit niedrigem Energieverbrauch. Codecs, die für das drahtlose Streaming von Audio-Signalen unterstützt werden: aptX für CD Qualität, SBC und Advanced Audio Coding (AAC), um im Vergleich zu MP3 mit ähnlichen Bitraten ein überlegenes Klangerlebnis zu erzielen.



Die extrem lange Akkulaufzeit ermöglicht 40 Stunden ununterbrochene Musikwiedergabe oder Podcast-Wiedergabe mit einer einzigen Aufladung – das heißt mehr als genug Saft für eine Woche Musikgenuss - ohne erneutes Laden. Ein 30-Zentimeter-USB-Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten. Das Over-Ear-Design des ATH-M50xBT bietet eine effektive Schallisolierung für das Hören in geräuschvollen Umgebungen wie in einem Zug oder einem geschäftigen Büro, während professionelles Ohrpolster und Kopfbandmaterialien für lange Haltbarkeit und Komfort bei langen Hörsessions unterwegs oder zu Hause sorgen.



Nach der Kopplung mit einem Android-Smartphone oder Apple iPhone kann man durch zweimaliges Antippen des linken Gehäuses auf den Sprachassistenten des Telefons zugreifen. In der linken Ohrmuschel sind für die bequeme Handhabung von Telefonanrufen, Musikwiedergabe und Lautstärkeregelung auch bedienbare Tastensteuerungen integriert, während die kostenlose Audio-Technica Connect App ein einfaches Audio-Management von einem Smartphone aus ermöglicht.



Ein zusammenklappbares Design und um 90 Grad drehbare Ohrmuscheln machen den ATH-M50xBT zur idealen Wahl für unterwegs. Für die einfache Aufbewahrung dient eine mitgelieferte Tragetasche. Sie bietet zusätzlichen Schutz während des Transports. Für den Fall, dass die Akkuladung niedrig ist, ist ein 1,2 m langes Kabel mit einem Mikrofon und Steuerelementen für eine Kabelverbindung ebenfalls enthalten.



Der Audio-Technica ATH-M50xBT ist ab sofort für € 199,00 (UVP) erhältlich – verfügbar bei AMAZON Europa, audiotechnicashop.com und ausgewählte Online-Händler wie Caseking.de.



Spezifikationen



Kopfhörer:





Typ geschlossen, dynamisch

Treiberabmessung 45 mm

Magnet Seltene Erden

Schwingspule CCAW (Kupfer verkleideter Aluminiumdraht)

Frequenzbereich 15 – 28.000 Hz

Empfindlichkeit 99 dB

Impedanz 38 Ohm

Akku DC 3.7 V Lithium-Polymer

Akkulaufzeit Ca. 40 Stunden Dauereinsatz

Ladezeit Ca. 7 Stunden je nach Umgebungsbedingungen

Gewicht 310 g ohne Kabel und Stecker

Kabel Abnehmbar 1,2 m

Connector 3,5 mm Stereo-Mini

Zubehör 30 cm USB-Ladekabel, Schutztasche





Mikrofon:





Typ Kondensator

Empfindlichkeit -42 dB (1 V / Pa bei 1 kHz)

Frequenzbereich 80 – 10.000 Hz

Richtcharakteristik Omnidirektional

Eingangsbuchse Micro USB Type B





Bluetooth®:





Bluetooth® Version Bluetooth Version 5.0

Output Bluetooth Spezifikation Power Class 2

Max. Kommunikationsbereich Sichtlinie-ca. 10 m

Kompatible Bluetooth® Profile A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Support Codec aptX, AAC, SBC







