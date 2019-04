Pressemitteilung BoxID: 748744 (ATL Aquarien Terrarien Ladenbau GmbH)

Schlange, Schildkröte und Co.

Worauf Tierliebhaber beim Terrarienbau für Exoten achten sollten

Hunde und Katzen gelten noch immer als die Topreiter unter den Haustieren. Reptilien dagegen erhalten verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit. Dabei sind sie sehr faszinierend: „Schlangen, Schildkröten, Echsen und andere Reptilienarten sollten nicht zum Kuscheln ins Haus einziehen, sondern dienen rein der Beobachtung. Die ungewöhnlichen Tiere bringen zudem ein exotisches Ambiente in die eigenen Wohnräume und bieten einen Einblick in eine unbekannte Welt“, erklärt Christian von Tenspolde, Geschäftsführer der ATL Aquarien Terrarien Ladenbau GmbH, eines Unternehmens der SELANO Gruppe. Doch wer sich für die Haltung eines Reptils entscheidet, sollte einige Dinge in Hinblick auf die Terrariengestaltung beachten.



Allgemeines



Reptilien sind wechselwarme, auch ektotherm genannte Lebewesen. Ihre Körpertemperatur ist nicht konstant, sondern passt sich der Umgebung an. „Da viele Tiere empfindlich auf Veränderungen der Umweltbedingungen reagieren, sollten sich Interessierte vor dem Kauf intensiv mit der Biologie des Tieres befassen, um dessen Gewohnheiten kennenzulernen und eine artgerechte Haltung zu ermöglichen“, bemerkt von Tenspolde. Sowohl Licht, Wärme und Luftfeuchtigkeit als auch Wassermöglichkeiten und die Größe des Terrariums spielen dabei eine große Rolle. Generell gilt: Bei Unsicherheiten lieber den Fachmann zur Rate ziehen.



Beleuchtung und Wärme



Stoffwechsel und Vitaminproduktion der Tiere sind an Wärme gebunden, daher können bereits zehn Grad Celsius einen großen Unterschied für die Gesundheit des Reptils ausmachen. Die Temperatur sollte, genau wie der Rest der Terrarieneinrichtung, an die natürliche Umgebung des Tieres angepasst werden. Um eine konstante Wärmezufuhr zu ermöglichen, empfiehlt sich die Nutzung eines Wärmestrahlers, der neben dem Licht auch die Temperatur reguliert. „Bei der Montage ist darauf zu achten, dass genügend Abstand zu Liegeflächen und der höchsten Kletterstelle sowie Schutz vor der direkten Hitzeeinstrahlung besteht. Aufgrund der Bauweise unserer Terrarien lassen sich Leuchtmittel aber auch im Nachhinein noch auswechseln und flexibel an die Bewohner anpassen“, so von Tenspolde.



Wasser



Wasserschildkröten, Frösche und einige Schlangenarten bevorzugen Wasser nicht nur zur Nahrung oder nutzen es für ein Bad, sondern leben darin. In diesem Fall sollte das Terrarium vorzugsweise aus Glas bestehen und zu mindestens zwei Drittel mit Wasser gefüllt sein. Zur Regelung der Wasserqualität empfehlen sich die Nutzung einer Filteranlage und ein wöchentlicher Teilwasserwechsel. „Das Aquaterrarium findet beispielsweise bei der Haltung von Schildkröten Anwendung und enthält meist neben Kies und Flusssand auch Wurzeln und Steine. Besitzer sollten die Größe und das Gewicht der Komponenten bei der Wahl des Terrariums berücksichtigen“, empfiehlt von Tenspolde. ATL verwendet zudem Beschläge aus eloxiertem Aluminium, an denen sich Schimmel und Rost nicht so schnell festsetzen. Außerdem findet keine gelbliche Verfärbung statt.



Reinigung



Zur Reinigung von Terrarienanlagen gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen finden, eine Reinigung sei mindestens einmal im Monat nötig, während die anderen sie lediglich einmal im halben Jahr durchführen. „Schlussendlich hängt das Intervall vom jeweiligen Tier ab. Wenn Besitzer täglich Unreinheiten, Ausscheidungen und Futterüberreste entfernen, reicht im Normalfall auch eine größere Spanne“, erklärt von Tenspolde. Generell empfiehlt es sich, die Tiere zur Reinigung nicht ständig aus dem Terrarium herauszunehmen, da dies Stress auslöst und zu Aggressivität führen kann. Daher sollten Interessierte auf genügend Versteckmöglichkeiten achten und eine angemessene Terrariengröße wählen. Auch die Möglichkeit, kranke Tiere zu separieren, sollte gegeben sein, beispielsweise durch eine flexible Trennwand, die ATL zusätzlich mit einsetzt.



Individuell ans Ziel



Es gibt eine Vielzahl von Reptilien und jede Art hat ihre eigenen Bedürfnisse. Hinzu kommen unterschiedliche räumliche Voraussetzungen für ein Terrarium. Um sowohl dem Tier ein schönes Zuhause zu bieten als auch das Terrarium an die wohnliche Umgebung anpassen zu können, empfiehlt sich eine individuelle Anfertigung. „Wir hören immer wieder von Kunden, dass sie auf dem Markt Individualität vermissen: Jedes Terrarium gleicht dem anderen und Spezialwünsche können selten umgesetzt werden. Das haben wir uns zum Vorteil gemacht und bieten eine individuelle Herstellung von Glasflächen, Laufschienen, Materialien und Co. an, sodass ein ganz neues Produkt entsteht“, erklärt von Tenspolde abschließend. Dadurch kann ATL auch Wünsche und Vorstellungen bezüglich der Reinigung, der Optik und der täglichen Handhabung berücksichtigen.



