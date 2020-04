Pressemitteilung BoxID: 793662 (a.s.s. concerts & promotion gmbh)

Procol Harum

Procol Harum kommen im April 2021 auf Deutschlandtour. An neun Terminen werden sie wieder ihr treues Publikum begeistern und auch einige Termine in Österreich und der Schweiz wahrnehmen. Tickets sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.



Man könnte denken, dass eine Band bei einem solch monumentalen Erfolg, wie PROCOL es bei ihrem ersten Hit hatten, einfach aufhört, so wie es viele andere getan haben. Doch nicht einmal die Auszeichnung „Meist gespielte Single der letzten siebenundfünfzig Jahre“ konnte ihr Bedürfnis sich weiterzuentwickeln bezwingen. Die hohe Qualität der Schreibart und der Performances bleibt PROCOL HARUM’s goldener Standard: jeder involvierter Musiker bringt immer wieder neue Ideen ein und hindert PROCOL somit daran, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen.



Sänger/ Pianist/ Komponist Gary Brooker ist wohl der bekannteste Gründer von PROCOL HARUM. Bassist Matt Pegg schloss sich PROCOL im Jahr 1993 an und lieferte den Rhythmus, der einem schnurrenden Motor gleicht. Geoff Dunn kam im Jahr 2006 dazu – nach dem er die Antriebskraft für Größen wie Jimmy Page, Dave Stewart, Van Morrison und Manfred Mann war. Seit 1993 spielt Josh Phillips die Hammondorgel für PROCOL. Seine Karriere begann 1979 mit einer langen Assoziation mit Pete Townsend. Nicht zuletzt haben wir den Veteranen Geoff Whitehorn, welcher bereits die Leadgitarre für die britische Rock-Aristokratie lieferte.



Hört man sich die prophetische Nachricht von The Wall Street Blues an, geschrieben in 2002, versteht man, dass es sich hier um eine Band handelt die zum Denken anregt, aber auch unterhält.



Classic Rock, GoodTimes, Kulturnews und Eclipsed präsentieren



Live - 2021



11.04.2021 Koblenz • Rhein-Mosel-Halle

12.04.2021 Hannover • Theater am Aegi

14.04.2021 AT-Wien • Gasometer

15.04.2021 AT-Linz • Posthof

17.04.2021 CH-Genf • Théatre du Leman

18.04.2021 CH-Zürich Volkshaus

20.04.2021 Stuttgart • Theaterhaus

21.04.2021 Halle-Saale • Steintor Varieté

22.04.2021 Dresden • Alter Schlachthof

23.04.2021 Bremen • Metropoltheater

25.04.2021 Mainz • Kurfürstliches Schloss

26.04.2021 Essen • Lichtburg

27.04.2021 Berlin • Admiralspalast



Künstlerwebsite: procolharum.com

Facebook: www.facebook.com/procolharummusic



Tickets sind ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

