Neu bei a.s.s. concerts: MICHAEL KREBS

a.s.s. concerts & promotion ist künftig für die Live-Termine des Independent Liedermachers MICHAEL KREBS sowie dessen Band MICHAEL KREBS & DIE POMMESGABELN DES TEUFELS zuständig. Für 2018 sind erste gemeinsame Termine in der Vorbereitung.



MICHAEL KREBS spielt krachend schöne Piano-Songs mit Texten auf die Zwölf. Der Exilschwabe mit der Aversion gegen den Flüsterfuchs feiert bei Liveshows den kalkulierten Kontrollverlust. „Jedes Mal nehme ich mir vor, einfach Musik zu machen und die Ansagen wegzulassen“, sagt MICHAEL KREBS, „doch das klappt nie. Ich quatsche einfach zu gerne.“ Und im Grunde ist es auch egal ob er quatscht oder singt, beides macht verdammt viel Spaß!



Der Songwriter fegt mit dermaßen viel Verve und Partylaune durch seine Lieder, dass man sich dem nicht entziehen kann. „Speed-Entschleunigung für die to-go-Gesellschaft“ sagt KREBS dazu. Das gilt für die neuen Songs seines aktuellen Albums "An mir liegt's nicht" genauso wie für Krebs-Klassiker wie "Das Mädchen von der Jungen Union", "Leude" oder "Grundschullehrerin“. In seinen Songs bringt er die Dinge auf den Punkt. Mit viel Rock’n’Roll und political incorrectness. Sogar anstrengende Themen wie Selbstvermessung, Fremdenfeindlichkeit und Bio-Flugmangos. Und weil Krebs dazwischen für sein Leben gern improvisiert, hat jeder Abend einen ganz eigenen Höhepunkt.



Ferner ist MICHAEL KREBS gemeinsam mit seiner Band DIE POMMESGABELN DES TEUFELS tätig, mit der er auch künftig verstärkt touren möchte. Seit August 2017 ist a.s.s. concerts verantwortlich für das kommende Livegeschäft des Künstlers, erste Termine für 2018 sind bereits in Planung.



Weitere Infos zum Künstler finden sie unter www.michaelkrebs.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren