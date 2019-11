Pressemitteilung BoxID: 774860 (a.s.s. concerts & promotion gmbh)

FISH - Es schließt sich der Kreis

Derek Dick spielt sein erstes und sein letztes Album live

Mit seinem im Mai 2020 erscheinenden, finalen Studioalbum „Weltschmerz“ sowie einer ausgedehnten Europa-Tour im Herbst feiert die schottische Progressive-Rock-Legende sein 30-jähriges Jubiläum.



1990, zwei Jahre nach der Trennung von Marillion, mit denen FISH als Sänger zahlreiche Erfolge, darunter den Welthit „Kayleigh“, feierte, veröffentlichte er „Vigil in a Wilderness of Mirrors“, sein Debüt als Solokünstler. Und was für eines! Das Album stürmte in die Top 10 der europäischen Albumchats und legte so den Grundstein für eine lange, erfolgreiche Solokarriere. Es folgten weitere 10 Alben mit denen er immer wieder Staub aufwirbelte und polarisierte.



FISH war und ist einer der bekanntesten Vertreter des Progressive Rock. Der charismatische Schotte versteht es, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Dabei ist FISH immer er selbst geblieben, ohne sich zu verbiegen oder sich Zwängen zu unterwerfen. Seine Musik steht für Authentizität, Qualität und Kreativität, fernab vom Mainstream.



Im Mai 2020 erscheint mit „Weltschmerz“ nun das neuste und zugleich finale Studioalbum von FISH. „Weltschmerz“ wird das letzte Kapitel seines musikalischen Schaffens sein. Und auch live schließt sich der Kreis. Auf seiner Herbst-Tour wird er sowohl sein Debüt „Vigil in a Wilderness of Mirrors“, als auch sein finales Album präsentieren. Ein besonderer Meilenstein in einer bewegten Karriere und ein Dankeschön an seine Fans, die Fishheads, die ihm seit den frühen 80er Jahren treu ergeben sind.



"Weltschmerz / Vigil in a Wilderness of Mirrors" - Tour 2020



17.10.20 Köln • Die Kantine

19.10.20 Oldenburg • Kulturetage

20.10.20 Hamburg • Fabrik

30.10.20 Osnabrück • Rosenhof

02.11.20 Bochum • Zeche

03.11.20 Dresden • Tante Ju

05.11.20 Aschaffenburg • Colos Saal

16.11.20 Berlin • Columbia Theater

17.11.20 Hannover • Musikzentrum

19.11.20 Bensheim • Musiktheater Rex

20.11.20 CH-Zürich • Kaufleuten

21.11.20 Karlsruhe • Substage

23.11.20 München • Backstage

24.11.20 Stuttgart • Im Wizemann

25.11.20 Saarbrücken • Garage



offizielle Homepage: http://fishmusic.scot

Facebook: www.facebook.com/derek.dick

Homepage des Toursupports Doris Brendel: www.dorisbrendel.com



