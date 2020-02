Pressemitteilung BoxID: 785377 (Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA)

Neuer Ärztlicher Direktor für die Asklepios Klinik Lindau

Dr. med. Fabian Heuser folgt auf Prof. Dr. med. Ulrich Schöffel

Der Chefarzt der Anästhesiologie und Intensivmedizin Dr. med. Fabian Heuser ist neuer Ärztlicher Direktor der Asklepios Klinik Lindau. Er folgt auf Prof. Dr. med. Ulrich Schöffel, der dieses Amt in den vergangenen fast acht Jahren innehatte. „Ich freue mich auf meine neue Funktion als Ärztlicher Direktor und möchte mich bei meinen Kollegen und der Geschäftsführung für das Vertrauen bedanken“, betont Dr. med. Fabian Heuser.



Dr. med. Fabian Heuser ist Facharzt für Anästhesiologie mit den Zusatzbezeichnungen „Notfallmedizin“, „spezielle Schmerztherapie“ und „spezielle Intensivmedizin“. Der gebürtige Tübinger ist seit April 2018 Chefarzt der Anästhesiologie und Intensivmedizin und leistet hervorragende Arbeit. Jetzt wurde er von seinen Chefarztkollegen einstimmig zum neuen Ärztlichen Direktor gewählt. „Ich darf Herrn Dr. Heuser zu seiner neuen Aufgabe als Ärztlicher Direktor gratulieren und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Als Ärztlicher Direktor warten nun zusätzliche spannende Aufgaben auf ihn“, betont Geschäftsführer Boris Ebenthal. Dr. Heuser wird künftig als wichtiges Bindeglied zwischen der Geschäftsführung und der gesamten Ärzteschaft agieren, die Klinik nach innen und nach außen repräsentieren und dabei vor allem die Beziehungen zu niedergelassenen Kollegen, Rettungsdiensten und allen weiteren an der Versorgung der Patienten beteiligten Einrichtungen in der Region pflegen. Sein Stellvertreter ist der Chefarzt der Inneren Medizin, Dr. med. Heinz Linhart.



Prof. Dr. Ulrich Schöffel konzentriert sich auf seine Aufgabe als Chefarzt der Chirurgie



„Unserem bisherigen Ärztlichen Direktor Prof. Dr. med. Ulrich Schöffel möchte ich ganz herzlich für die großartige Arbeit, die er in dieser Funktion in den vergangenen fast acht Jahren geleistet hat, danken. Er hat sich große Verdienste um unsere Klinik erworben. Er ist ein herausragender Mediziner und eines der prägenden Gesichter des Lindauer Krankenhauses und der Region“, so Boris Ebenthal weiter. Prof. Ulrich Schöffel steht den Kolleginnen und Kollegen auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite, wird sich jetzt aber auf seine Aufgabe als Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie konzentrieren. Im Rahmen der Mitarbeiterversammlung am 30. Januar hat daher sein Amt an seinen Nachfolger Dr. Heuser weitergegeben. Prof. Dr. med. Ulrich Schöffel kam im Juli 2012 von der Rotkreuzklinik in Lindenberg als neuer Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie und Ärztlicher Direktor an die Asklepios Klinik Lindau und ist seitdem einer der führenden Köpfe des Lindauer Krankenhauses.



