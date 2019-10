Pressemitteilung BoxID: 769800 (Asklepios Klinik Altona)

Prof. Dr. S. Alsalameh übernimmt Rheumatologie Altona

Weiterer Ausbau der Sektion Rheumatologie und Klinischen Immunologie geplant

Zum heutigen Tag übernimmt Prof. Dr. Saifeddin Alsalameh die Leitung der Rheumatologie und Klinischen Immunologie in der Asklepios Klinik Altona und erweitert das medizinische Angebot in Kooperation mit anderen Fachabteilungen um eine multidisziplinäre Osteologie (Knochenheilkunde). Unter dem Dach der Onkologie und Hämatologie (Chefarzt Prof. Dr. Dirk Arnold) und in enger fachübergreifender Zusammenarbeit mit den anderen medizinischen Abteilungen und Zentren des Klinikums der höchsten Versorgungsstufe soll die Sektion Rheumatologie und Klinische Immunologie künftig noch weiter ausgebaut werden.



Prof. Dr. Saifeddin Alsalameh (63) ist Facharzt für Innere Medizin/Rheumatologie, Fachimmunologe der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und Osteologe. Er war zuvor unter anderem an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg, der University of California San Diego (UCSD), der University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS), dem The Scripps Research Institute (TSRI) und Scrips Clinics in La Jolla/San Diego in Kalifornien, USA, als Leiter der Ambulanz für Rheumatologie, Immunologie und Osteologie am UKE sowie als niedergelassener Facharzt tätig. Zudem leitete Alsalameh unter anderem die Abteilung für Innere Medizin/Rheumatologie des mit der renommierten Johns Hopkins-Universität assoziierten Tawam-Hospitals (Abu Dhabi) und arbeitete im Mafraq-Hospital (Abu Dhabi), im Sidra Medical and Research Center (SMRC) sowie im unter französischer Leitung stehenden Aspitar-Spezialhospital für Athleten in Doha, Katar.



„Wir freuen uns sehr, mit Prof. Alsalameh einen renommierten Spezialisten mit so umfangreicher internationaler Erfahrung für unsere Klinik gewonnen zu haben“, betont Prof. Dr. Volker Ragosch, Ärztlicher Direktor der Asklepios Klinik Altona: „Die Patientennachfrage in diesem Bereich ist sehr hoch und der wichtige Fachbereich internistische Rheumatologie und Klinische Immunologie hat sehr viele Schnittmengen mit nahezu allen anderen Fachdisziplinen eines großen Klinikums wie der Asklepios Klinik Altona.“ Zu den Schwerpunkten der Sektion gehören neben den entzündlichen Gelenkerkrankungen jegliche Immundefekte und Autoimmunkrankheiten, Gefäßentzündungen (Vaskulitiden), Speicherkrankheiten, Kollagenosen, Weichteilrheumatische Erkrankungen wie Fibromyalgie, Osteoporose sowie Schwangerschaft und Kinderwunsch bei Rheumapatientinnen.



