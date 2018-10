Bonsai, Bambus & Zen - eine Reise zu Japans schönsten Gärten

02.10.18

Von Jahrhunderte alten Lustwandelgärten der High Society der Edo- und Meji-Zeit über beeindruckende Tempelgärten bis hin zu geheimnisvollen Moostempeln und Bambuswäldern: Japan bietet eine unglaubliche Vielzahl an einzigartiger Gartenarchitektur, die auf dieser Gartenreise ausgiebig erkundet werden.



Die Rundreise Bonsai, Bambus & Zen startet in den versteckten Gärten- und Parkanlagen der MetropoleTokyo und führt über den Koishikawa-Garten sowie dem Rikugi-en bis zum Hamarikyu-Garten. Im Anschluss geht es weiter zu den Tempeln Kamakuras, die den „Großen Buddha“, eine der bedeutendsten Darstellungen des Buddha Amitabha beherbergen. Die Küstenstadt Kanazawa gehört zu den wohlhabendsten Regionen Japans und kann ohne Reiseleitung besichtigt werden. Der Kenroku-en Garten ist einer der schönsten Gärten des Landes und befindet sich ganz in der Nähe der Burg von Kanazawa.



Nach einem Besuch der restaurierten Altstadt Kurashikis mit seinen traditionellen Kaufmannshäusern und dem Kurashiki-Kanal bietet der Koraku-en Garten neben seiner landschaftlichen Schönheit einen tollen Blick auf die schwarze Burg Okayamas. Auf dem Weg nach Kyoto wird die weiße Himeji Burg sowie der Koko-en Garten der Edo-Periode erkundet. In Kyoto finden sich der älteste botanische Garten mit 120.000 Pflanzen aus 12.000 verschiedenen Arten sowie die berühmtesten Zen-Gärten Japans. Der malerische Bambuswald von Arashiyama ist ein weiteres Highlight, der mit dem UNESCO-Weltkulturerbe Kokedera Moostempel den Abschluss dieser Reiseinspiration bildet.



Diese Reiseinspiration kann jederzeit an die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden von Asien Special Tours angepasst werden.





