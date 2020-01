Pressemitteilung BoxID: 782437 (ASICS Deutschland GmbH)

Die ASICS FrontRunner suchen ab sofort neue Mitglieder

Bewirb dich jetzt und werde Teil unserer Laufbewegung

Das ASICS FrontRunner Team ist ab sofort weltweit auf der Suche nach 200 neuen Mitgliedern. Die Running-Community, die in diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum feiert, besteht aus einer einzigartigen und vielfältigen Gemeinschaft von lauf- und sportbegeisterten Menschen jeden Alters mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Motivationen.



ASICS steht seit dem Gründungsjahr 1949 für das Credo „Anima Sana in Corpore Sano“ – dahinter steht die feste Überzeugung, dass Bewegung und Sport der Schlüssel für ein glückliches Leben sein können. Nicht nur mit dem Anspruch für jeden Menschen die besten Produkte für seinen Lieblingssport anzubieten lebt ASICS als Unternehmen diese Philosophie – auch hinter Sponsoring von Events, Athleten und den FrontRunnern steht die Motivation, Menschen „zu bewegen“.



Das FrontRunner-Programm wurde im Jahr 2010 gegründet und hat sich seitdem zu einer globalen Community mit mehr als 700 Mitgliedern aus 30 verschiedenen Ländern entwickelt. Mit dem Ziel, die Welt „in Bewegung“ zu versetzen, trainieren und laufen die FrontRunner nicht nur gemeinsam, sondern teilen ihre Begeisterung, ihre Erfahrung, ihr Wissen und ihre Motivation mit sportinteressierten Menschen weltweit. Von Laufanfänger*innen bis hin zu Profisportler*innen, ASICS FrontRunner leben die ASICS Philosophie mit Herz und Seele.



"Unsere ASICS FrontRunner erwecken den ASICS Spirit zum Leben. Wir glauben an die Kraft unseres authentischen Botschafter-Programms, weil es Menschen inspiriert und für die ASICS Markenwerte gewinnt. Die Vielfalt des Teams spiegelt unser Ziel als Unternehmen wider, die erste und beste Wahl für alle zu sein, die das Laufen lieben und leben", Linda van Aken, Vice Preseident Running & Apparel.



Das ASICS Team heißt grundsätzlich alle Bewerbungen herzlich willkommen. Um dem Team beizutreten, sollten die Bewerber*innen eine spürbare Leidenschaft für Laufen und Bewegung mitbringen und echte Teamplayer sein, die sich gerne in der Gemeinschaft engagieren und Spaß daran haben, andere zu begeistern.



Interessierte Läufer*innen können unter ASICS FRONTRUNNER BEWERBUNG alle relevanten Informationen finden und sich gleich für die ASICS FrontRunner-Community bewerben. Die Bewerbungsphase startet heute am 15. Januar und endet am 9. Februar 2020.



Viel Erfolg wünscht euch ASICS!

