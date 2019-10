Pressemitteilung BoxID: 773827 (ASICS Deutschland GmbH)

Der neue ASICS GT-2000™8 kommt mit extra Dämpfung für noch mehr Komfort

Seit fast drei Jahrzehnten einer der beliebtesten Stabilitätsschuhe bei Weltklasse-Athlet*innen und Hobbyläufer*innen

Heute geht ASICS mit der 27. Neuauflage eines Schuhs an den Start, der zu den beliebtesten ASICS-Modellen überhaupt zählt, der GT-2000™ 8. Schon seit fast 30 Jahren setzen Läufer*innen auf dieses Stabilitätsmodell für perfekten Support auf jedem Kilometer. Die neue und deutlich optimierte Ausgabe des Klassikers kombiniert exzellente Performance mit Stabilität und Schutz.



Mit der einzigartigen Herangehensweise des japanischen „KAIZEN“ (=Prinzip der stetigen Innovation), schafft es das ASICS Team im eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum „ISS“ in Kobe jede neue Auflage der GT™ 2000 - Serie noch besser zu machen als ihre Vorgänger, und gleichzeitig das für diesen Schuh typische, reaktionsstarke und stabile Laufgefühl zu erhalten.



Auch die jüngste Neuauflage setzt einen neuen Meilenstein: Sohlenmaterial und Konstruktion sind optimiert worden, sodass die Dämpfung für eine besonders geschmeidige und sanfte Landephase beim Laufen sorgt. Gegenüber der vorherigen Generation hat der neue GT-2000™ 8 an Gewicht verloren, was seine Reaktionsstärke weiter erhöht. Gleichzeitig ist ihm seine Stabilität dank der charakteristischen DYNAMIC DUOMAX™-Technologie erhalten geblieben.



Darüber hinaus setzt der Schuh in Punkto Nachhaltigkeit ein Ausrufezeichen, seine Einlegesohle ist mit dem nachhaltigen Solution-Dye Verfahren gefärbt, das den CO2 Ausstoß, den Strom- und Wasserverbrauch nachweislich deutlich reduziert. Das Verfahren ist Teil des ambitionierten Klima-Engagements von ASICS.



Der amerikanische Profi-Mittelstreckenläufer und ASICS Athlet Johnny Gregorek, weiß die Vorzüge des Schuhs zu schätzen: „Der GT-2000 ist schon seit der Highschool der Trainingsschuh, dem ich vertraue, und ich ziehe ihn noch heute an, wenn ich morgens laufen gehe. Er ist vielseitig, aber trotzdem so leicht, dass ich schnell sein kann, wenn ich muss. Außerdem bietet der GT-2000 mir ausreichend Dämpfung und Unterstützung, damit mein Fuß nicht so stark belastet wird. Und er ist so robust, dass ich beim Training ordentlich Kilometer machen kann.”



Erhältlich ist der neue GT-2000™ 8 ab sofort für 140 € (UVP) im ausgewählten Sportfachhandel und auf asics.com erhältlich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (