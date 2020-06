Pressemitteilung BoxID: 802471 (A.S.I. Wirtschaftsberatung AG)

100. Trainee-Ausbildung bei A.S.I. gestartet



- Gute Stimmung und Vorfreude auf den Berufseinstieg bei den angehenden Wirtschaftsberatern

- Vermittlung von Fachwissen und attraktives Arbeitsumfeld kommen an





Die A.S.I. Wirtschaftsberatung AG bildet Ihren 100. Trainee-Jahrgang aus. Im Mai starteten sieben neue Trainees in die erste Phase der viermonatigen Grundausbildung in der Unternehmenszentrale in Münster. Begleitet durch ein persönliches Mentoring-Programm folgen darauf intensive Schulungen und Praxiserfahrung in den Geschäftsstellen sowie systematische Fortbildungen über mehrere Jahre. Ein verbindlicher Karriereplan und ein individueller Fortbildungsplan runden die mehrfach ausgezeichnete Beraterausbildung bei A.S.I. ab.



„Seit 50 Jahren erweitern wir Jahr für Jahr unser Beraterteam. In der hauseigenen Akademie genießen unsere Trainees eine hochwertige Ausbildung, um den hohen Anforderungen an das Berufsbild gerecht zu werden. In der aktuellen Situation profitieren wir von der zunehmenden Digitalisierung unserer Arbeitsweise und des Berufsbildes insgesamt“, sagt Klaus Ostholt. Vorstand der A.S.I. Wirtschaftsberatung. „Es macht uns sehr stolz und bestätigt uns in unserem Ansatz der ganzheitlichen Beratung, nun die 100. Trainee-Ausbildung zu starten“.



Optimaler Einstieg in die Branche

Der Grundstein für die spätere Beratertätigkeit liegt in der Vermittlung theoretischer Grundkenntnisse. Es wird umfassendes Wissen rund um die ganzheitliche Wirtschaftsberatung vermittelt und zunächst der IHK-Abschluss als „Geprüfte/r. Versicherungsfachmann/-frau“ abgelegt. Im späteren folgen dann die Abschlüsse zum „Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau“ und zum „Geprüfte/r. Immobiliardarlehensvermittler/-in“. „Unseren Trainees bieten wir neben ständigen Weiterbildungskursen, vor allem Sicherheit und einen zukunftsfähigen Beruf, sowie Flexibilität in der Gestaltung ihres Arbeitsalltags“, sagt Oliver Weber, Bereichsleiter Akademie/Personalgewinnung bei A.S.I. Nach der IHK- Prüfung lernen die Juniorberater im Training on the Job weitere generelle und spezielle Bausteine der Wirtschaftsberatung.



Mehrfach ausgezeichnetes Traineeprogramm

A.S.I. wurde neunmal in Folge mit einem „exzellent“ im Karriere-Rating für das Beratungs- und Betreuungskonzept, die Vermittlerorientierung sowie die Finanz-stärke ausgezeichnet. Hinzu kommen Auszeichnungen für das faire Traineeprogramm und die Akkreditierung als Bildungsdienstleister.



A.S.I. ist seit 1969 auf die zielgruppenorientierte Beratung gehobener Privatkunden spezialisiert. Ziel ist die lebenslange ganzheitliche Beratung der Mandanten in Finanz- und Wirtschaftsfragen.

