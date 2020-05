Pressemitteilung BoxID: 799764 (ascobloc Gastro-Gerätebau GmbH)

Neuer Vertriebsleiter bei ascobloc

Infolge der Neustrukturierung des Bereiches „Vertrieb“ bei ascobloc wird ab sofort die Verantwortung für die Führung des Vertriebs in die Hände eines neuen „Leiters Vertrieb“ gegeben. Im Ergebnis fassen wir alle vertrieblichen Funktionen des Vertriebes zusammen und geben uns somit eine klare Struktur für diesen wichtigen Unternehmensbereich. Wir freuen uns, dass Herr Dirk Gassen in Doppelfunktion mit seiner Stellung als Geschäftsführer der AlexanderSolia GmbH, sich dieser Aufgabe widmen möchte. Herr Gassen hat sich durch seine erfolgreiche, strategische Marktarbeit, aber auch als teamorientierte Führungskraft bei AlexanderSolia GmbH empfohlen. Von diesem Schritt erwarten wir uns viele Synergieeffekte in der Marktbearbeitung, nicht zuletzt zum Nutzen unserer Fachhandelspartner.



Wir sind der festen Überzeugung, dass wir hiermit Voraussetzungen für eine weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens geschaffen zu haben.





