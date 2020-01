Pressemitteilung BoxID: 783207 (ASA Event GmbH)

Die mystischen Kräfte der SHAOLIN MÖNCHE

Das Original ist zurück / Am 28.03.2020 im Konzerthaus in Karlsruhe um 20:00 Uhr

Die 20 Mönche, Meister und Schüler des Shaolin Klosters entschlossen sich dazu eine der am meisten respektierten und verehrtesten Kampfkünste der Welt, im Rahmen der großen Europatournee, einem breiten Publikum zu präsentieren.



Der Legende nach wurde der Grundstein durch den indischen Mönch Bodhidharma gelegt. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Kloster zu einem Zentrum der buddhistischen Lehre.



Alle Bewegungen und Formen basieren auf der Natur und dem Tierreich. Im Mittelpunkt steht die Shaolin Kung-Fu Kampfkunst welche unter der Steuerung des Geistes und der Beherrschung des Körpers durch den Geist ausgeführt wird.



Nirgendwo sonst gibt es einen Ort, in welchem über einen so langen Zeitraum die Religion, Tradition und das Wissen über die Funktionen des menschlichen Körpers gelehrt und gelebt werden.



„Alle Kampfkünste der Welt sind unter der Sonne Shaolins entstanden …“, heißt es in einem chinesischen Sprichwort. Die Show bietet eine interessante Mischung der Kampfkünste von Tai-Chi über Kung-Fu bis hin zu Qi-Gong.



In den letzten 25 Jahren wurde die Aufführung bei Jung und Alt immer beliebter und hat sich zu einem weltweiten Publikumsmagneten entwickelt.



Die Mönche des Shaolin Kung-Fu präsentieren eine Familienshow der Superlative und schicken die BesucherInnen in die mystische Welt des Zens.



