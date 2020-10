Zum ersten Mal in seiner Geschichte findet für den Verein der Berliner Künstlerinnen 1867 e.V. eine Benefizauktion statt.



Mit dem Erlös möchte der Verein, der seit 1944 über keine eigenen Räume verfügt, wieder einen festen Ort in Berlin beziehen, um dort regelmäßig Ausstellungen und Veranstaltungen zu organisieren. Ausschließlich aus privaten Mitteln finanziert, soll durch den Erlös die Suche nach einem neuen Ort erleichtert werden. Mehr als 100 Kunstwerke von zeitgenössischen Mitgliederinnen wie Valérie Favre, Sabine Hermann, Hanna Hennenkemper, Tania Bedrinana, Elvira Bach, Angela Hampel und Maja Rohwetter werden zusammen mit Arbeiten historischer Mitgliederinnen wie Käthe Kollwitz, Sella Hasse, Jeanne Mammen, Hannah Höch und Lotte Laserstein zur Versteigerung angeboten. Alle Werke werden im Katalog der Herbstauktion in einer eigenen Abteilung gelistet sein.



Mit der Herbstauktion feiert das Berliner Auktionshaus Jeschke van Vliet Auctions Berlin sein 30-jähriges Firmenjubiläum und geht parallel zur Benefizauktion mit einer starken Offerte an den Markt: Originalarbeiten von u.a. Francis Bacon, Arman, Jean Tinguely, Alex Katz, Al Hansen, George Grosz und Willi Sitte werden versteigert. Des Weiteren werden zahlreiche Papierarbeiten, Graphiken und Fotografien sowie Skulpturen und Objekten nationaler und internationaler KünstlerInnen präsentiert.

(lifePR) (