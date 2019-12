Pressemitteilung BoxID: 780110 (ARTMO GmbH)

Companisto-Finanzierungsrunde für das Kunst-Netzwerk ARTMO

Digitale Medien und Technologien haben die Welt verändert. Ganze Branchen wurden von Grund auf revolutioniert, neue Möglichkeiten und Geschäftsmodelle sind entstanden. Nicht weniger hat das Startup ARTMO vor: ARTMO ist das erste themenbasierte Netzwerk für die Kunstwelt und bietet eine Plattform, die unterhaltsame und informative Inhalte mit einem Marktplatz verbindet und eine direkte Kommunikationsmöglichkeit zwischen Künstlern, Kunstinteressierten, Sammlern und Käufern schafft. Ein absolutes Novum für die Kunstwelt, waren doch bisher Künstler und Käufer durch den Zwischenhändler Galerie strikt getrennt - mit weitreichenden Folgen für den Kunstmarkt. So sind die Preise durch Galerieprovisionen zwischen 30 und 50 Prozent aufgeheizt, einen Zweitmarkt für Privatverkäufe von Kunst gibt es im Grunde nicht. All dies ändert ARTMO. Zugleich bietet es Galerien den Zugang zu neuen Märkten, um mit kuratierter Auswahl mehr Kunden zu erreichen.



Seit dem Launch im April 2018 ist das Kunst-Netzwerk rasant und organisch gewachsen: Mehr als 10.000 Mitglieder sind bereits in über 120 Ländern registriert und aktiv. Künstler, Sammler, Kunstliebhaber und Galerien haben sich registriert und füllen das Kunstportal mit Leben und natürlich Kunst. Die Zeichen stehen auf rasches Wachstum. Mit einer Finanzierungsrunde auf Companisto will ARTMO ab dem 17. Dezember in maximal 35 Tagen Laufzeit 500.000 Euro als Kapital für die Weiterentwicklung einsammeln. In einer ersten exklusiven Vorab-Runde von nur sieben Tagen konnte das Startup bereits die Angel-Club-Mitglieder begeistern und hat mit stattlichen 180.000 Euro bereits rund ein Drittel der Kapitalsumme eingesammelt. „Connecting the Art World“, beschreibt Unternehmensgründer und CEO Klaus Rasche die Mission von ARTMO. „Zu ARTMO mit dem starken

Netzwerkgedanken passt es perfekt, sich über das mit 100.000 Mitgliedern größte Investoren-Network der DACH-Region zu finanzieren und die passenden Unterstützer zu finden.



Umsatz erwirtschaftet die Plattform über einen Marktplatz für Künstler und Galerien, die zwischen vier unterschiedlichen Shop-Accounts wählen können. Die Verkäufe über ARTMO sind provisionsfrei, es fällt lediglich eine Transaktionsgebühr an. Im Hinblick auf vermeintliche Mitbewerber ist Rasche entspannt: „Im Gegensatz zu reinen Onlineshops wie Saatchi mit ihrem Fokus auf Verkäufe bieten wir die ganze Bandbreite sozialer Netzwerke: Unterhaltung, Information, gleichberechtigter Austausch und Vernetzung. Stellen Sie sich eine Kombination aus einem LinkedIn für die Kunstwelt vor, mit allen Social-Features von Facebook, verlinkt mit Instagram, reichlich unterhaltsamen Inhalten und mit einem provisionsfreien Online-Shop, offen für jedermann – das ist ARTMO.“



Wie sich technische Innovationen bereits heute in anderen Bereichen der Kunst positiv auswirken zeigt sich etwa an Museen, die digital besucht werden können, oder Blockchain-Technologien, die die Historie eines Kunstwerks transparent machen. Nun steht mit dem Kunst-Netzwerk der nächste große Evolutionsschritt an, der Künstlern neue Fans und Sammler rund um den Globus erschließt, Käufern die Möglichkeit zum proaktiven Handling ihrer Kunst bietet und Kunst insgesamt noch lebendiger und vielfältiger werden lässt.



ARTMO Investment-Kampagnen-Start: 17. Dezember www.companisto.com/de

