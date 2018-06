Gogols Welt in Buer

Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr folgt am 1. Juli die Fortsetzung: Literarisches Theater in Buer auf dem Hof Finke-Gröne. Die ARTigen konnten wieder die Canaillen Bagage engagieren, die schon im letzten Jahr mit Don Quichotte zu überzeugen wussten.



Gogols Welt ist der Titel der diesjährigen Aufführung. In den Geschichten Nikolai W. Gogols (1809 – 1852) brechen ungewöhnliche Begebenheiten mitten in den profanen Alltag der Bewohner St. Petersburgs hinein. Nasen verlassen ihren angestammten Platz und stolzieren selbständig in der Uniform eines Staatsrates durch die Straßen, Tote geistern nachts durch die Stadt und stehlen die Mäntel der Passanten „ohne Ansehen von Amt und Rang“, kleine Beamte verlieren angesichts der Trostlosigkeit ihrer Lebensumstände den Verstand und phantasieren sich in die Vorstellung hinein, dass sie der König von Spanien sind. In der aktuellen Produktion der Canaillen-Bagage werden das Leben und die Schriften Gogols zum Ausgangspunkt einer theatralen Erkundung einer Welt, in der das Lachen und der Schrecken über eine aus den Fugen geratene Zeit unauflöslich verbunden sind.



Karten zu dieser wirklich großartigen Aufführung, die am 01. Juli 2018 um 18:00 (Einlass ab 17:00) auf dem Hof Finke-Gröne, Barkhausener Str. 78, beginnt, gibt es in Melle in der Buchhandlung Sutmöller und bei Genuss-Company Kretschmann, in Buer an der Q1-Tankstelle und bei Blumen Rullkötter oder unter www.artig-buer.de



Die Vorverkaufskarten werden beim Einlass gegen eine vor Ort produzierte Druckgrafik nach einem Zitat von Gogol eingetauscht. Der Druckstock wird anschließend zerstört.



Von 11:00 – 17:00 Uhr findet an gleicher Stelle ein Bücherflohmarkt statt – ein Muss für literarische Schnäppchenjäger, Bibliophile und Leseratten.

