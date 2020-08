Pressemitteilung BoxID: 811000 (artefact gGmbH)

Anmeldung zum Schleswig-Holstein-Solarcup noch bis zum Monatsende möglich

Endlich ist es (fast) sicher: der im Juni wegen Corona verschobene Landeswettbewerb für 10- bis 18jährige Solarfahrzeugbauer wird am Sonntag, dem 20.September zum zwölftenmal im Zentrum für nachhaltige Entwicklung "artefact" in Glücksburg stattfinden.



Dutzende Kinder und Jugendliche hatten sich schon im Frühjahr angemeldet. Mit Beginn des Schulunterichts gehen auch die Anmeldezahlen weiter nach oben. Kinder aus Kiel, Eckernförde und Schafflund meldeten sich gerade erst allein oder im Team zum Solarbootrennen an und bekamen bereits die Bausätze geschickt. In der Ultraleichtklasse wollen auch die Titelverteidiger aus Flensburg und Husum wieder in´s Rennen einsteigen. Doch auch für Neueinsteiger sind die Chancen gut, auf dem Treppchen oder gar als Pokalsieger zu landen, denn manche Vorjahressieger müssen nun in der "Seniorenklasse " 15-18 Jahre starten. "Der Clou in diesem Jahr: die Karrosserie der kleinen Lichtflitzer muss aus Papier und Pappe gebaut werden." erläutert Solarcup-Organisator Werner Kiwitt. "Abweichend vom bisherigen Reglement können diesmal aber auch Einzelstarter, Geschwisterkinder und andere Teams bis 4 Personen mitmachen. Wir freuen uns sehr über Info-Weitergabe und Unterstützung durch Lehrerinnen und Lehrer, aber sie müssen nicht zwingend mit zum Solarcup, da es derzeit dazu noch Unklarheiten gibt." Mit Engagement sind neben den jugendlichen Tüftlern auch die Hauptsponsoren Elektro Klaas und der Verein zur Förderung der Energiewende in

Schleswig-Holstein dabei, die zusammen mit zahlreichen weiteren Unterstützern diesen Nachwuchs-Wettbewerb erst möglich machen: "Der Einsatz von Solarenergie muss für die kommenden Generationen zur Selbstverständlichkeit werden, um den Klimawandel noch zu bremsen. Und bei diesem Wettbewerb bekommt man so richtig Lust auf Zukunft" sind sie sich einig. Die Anmeldung ist online unter www.artefact.de noch bis zum 31. August möglich.

