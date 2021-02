Educ´ARTE ist ein SVoD-Bildungsangebot (Subscription-Video-On-Demand), ausgezeichnet mit dem Comenius-Siegel, das über 1200 mehrsprachige Dokumentationen und Magazine von ARTE sowie interaktive Tools und eine integrierte Netzwerkfunktion anbietet. Educ´ARTE kann in allen Fächern und Klassenstufen eingesetzt werden und eignet sich insbesondere für den Erwerb der Partnersprache sowie interkultureller Kompetenzen.



Unter den Nutzenden kommen über 25 000 SuS dank einer Initiative des Deutsch-Französischen Kulturbevollmächtigten, Ministerpräsident Armin Laschet, in den Genuss einer zweijährigen Educ´ARTE-Lizenz. An allen teilnehmenden Schulen, darunter Gymnasien, Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie Berufsschulen, wird Französisch unterrichtet.



Auch das Bundesland Sachsen-Anhalt hat in diesem Schuljahr all seine weiterführenden Schulen mit einem Educ-ARTE-Abonnement ausgestattet. Eine Landeslizenz, die es Lehrenden und Lernenden ermöglicht, direkt über den Landesbildungsserver auf die interaktive Plattform zuzugreifen.



Weiter hat in Baden-Württemberg Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann ein Educ´ARTE-Pilotprojekt im Rahmen der Imagekampagne Lern Französisch des Landes initiiert. Rund 58 000 SuS können so über zwei Jahre mit Educ´ARTE arbeiten und die verschiedenen Funktionen und Einsatzmöglichkeiten auch für den grenzüberschreitenden Austausch nutzen.



Educ´ARTE ist ein Angebot von ARTE Education, einem Tochterunternehmen von ARTE France Développement, und wird europaweit von über 2000 Schulen genutzt.



Neben der Schulmediathek Educ´ARTE erweitert ARTE Education sein Angebot nun auch auf den akademischen Bereich: ARTE Campus, eine Mediathek, die ab März 2021 auch in Deutschland angeboten wird und sich an Hochschulen, Universitäten und die berufliche Weiterbildung richtet. Beide interaktiven Mediatheken sind dazu konzipiert, die Digitalisierung der Bildungslandschaft mit qualitativ hochwertigem Content für das Lernen in Schule und Hochschule, aber auch für alle Formen des Fernunterrichts, zu bereichern. Sie verstehen sich als Instrumente der Vermittlung europäischer Grundwerte.



Educ´ARTE wurde vor fünf Jahren entwickelt, zuerst auf Französisch und seit 2019 auch mit einer deutschsprachigen Plattform. Die französische Version von ARTE Campus existiert seit September 2020, die deutsche ab März 2021. In beiden Mediatheken stehen Videos in deutscher, französischer oder englischer Sprache zur Verfügung, geplant ist eine Erweiterung um spanische und italienische Sprachfassungen.

