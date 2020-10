"Hope@Home" ist zurück! Täglich um 19.00 Uhr live und immer im Netz spielt Star-Geiger Daniel Hope ab dem 02. November 2020 in seinem Berliner Wohnzimmer mit Gästen gegen die dunkle Jahreszeit an und macht mit seiner Musik Hoffnung auf bessere Tage.



Der erneute Lockdown der europäischen Kulturlandschaft trifft nicht nur das Publikum sehr hart, sondern insbesondere alle Kulturinstitutionen und Kreativen. ARTE Concert und Daniel Hope haben sich deshalb entschlossen, ab dem 02. November 2020 erneut täglich um 19.00 Uhr ein Konzert im Live-Stream auf ARTE Concert und dem ARTE Concert-Facebook-Kanal zu zeigen.



In "Hope@Home - Next Generation" wird Daniel Hope die im Frühjahr begonnene Reihe "Hope@Home" fortsetzen. Unter dem Motto "Next Generation" möchte er nun ganz besonders junge und freischaffende KünstlerInnen fördern. Präsentiert werden sollen vor allem junge Talente, die von MentorInnen - Künstlerpersönlichkeiten aus dem Bereich Klassischer Musik, Jazzmusik und Schauspiel - vorgestellt werden. Popsänger Max Mutzke, Hornistin Sarah Willis und Pianist Christoph Eschenbach haben bereits zugesagt, viele weitere werden folgen.



"Die Pandemie betrifft unsere ganze Welt. Verheerend sind auch die Auswirkungen auf unsere Kultur. Ich denke, es ist jetzt wichtig, dass etablierte Künstler ihren Einfluss nutzen, um die nächste Generation zu unterstützen - damit junge Künstler in Zukunft eine Chance haben. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, `Hope@Home` neu zu starten, auch um weiterhin Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen, die sich im Lockdown befinden", so Daniel Hope.



Die Sendung wird ab dem 02. November 2020 jeden Abend um 19.00 Uhr live auf ARTE Concert und den ARTE Concert-Facebook-Kanal gestreamt und steht anschließend im Catch-up zur Verfügung.



"Hope@Home - Next Generation" ist eine Koproduktion von ZDF/ARTE und dem WDR für ARTE Concert.

