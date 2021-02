Zur diesjährigen Online-Version der 71. Berlinale sind 11 ARTE-Koproduktionen nominiert worden. Das Filmfestival findet dieses Jahr in zwei Stufen statt: online vom 1. bis zum 5. März 2021 für die Branchenveranstaltungen und Hauptfilmreihen und für das Publikum voraussichtlich vom 9. bis zum 20. Juni 2021 - beim „Sommer Spezial“ in Berliner Kinos und Open Air.



Wettbewerb

FABIAN ODER DER GANG VOR DIE HUNDE

von Dominik Graf

Deutschland

ZDF/ARTE, Lupa Film



TERMÉSZETES FÉNY (Natural Light)

von Dénes Nagy

Ungarn, Lettland, Deutschland, Frankreich

ZDF/ARTE, Campfilm, Mistrus Media, Lilith Film, Propellerfilm



Berlinale Special

JE SUIS KARL

von Christian Schwochow

Deutschland

WDR/RBB/Degeto/ARTE, Pandora Film, Negativ Film



WER WIR WAREN

von Marc Bauder

Deutschland

HR/ARTE, Bauderfilm



Encounters

BLUTSAUGER

von Julian Radlmeier

Deutschland

SWR/ARTE, Faktura Film



NOUS

Von Alice Diop

Frankreich

ARTE France, Athénaise



Panorama 2021

DIE WELT WIRD EINE ANDERE SEIN

von Anne Zohra Berrached

Deutschland, Frankreich

NDR/ARTE France Cinéma, Razor Film, zero one film, Haut & Court



Forum des 51. Forums

TAMING THE GARDEN

von Salomé Jashi

Schweiz, Deutschland, Georgien

RB/ARTE, Corso Film



THE FIRST 54 YEARS – AN ABBREVIATED MANUAL FOR MILITARY OCCUPATION

Dokumentarfilm von Avi Mograbi

Frankreich, Finnland, Israel, Deutschland

ARTE France, Les Films d’ici, 24 images



Perspektive Deutsches Kino

Die Saat

Von Mia Maarial Meyer

SWR/ARTE, Kurhaus Production



Berlinale Shorts

EASTER EGGS

Von Nicolas Keppens

Belgien, Frankreich, Niederlande

ARTE France, Animal Tank, Miyu Productions, Ka-Ching Cartoons

