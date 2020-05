Pressemitteilung BoxID: 800973 (Art of Travel GmbH)

Über alle Berge: die neuen SENHOOG Luxury Holiday Homes

art of travel präsentiert als erster Reiseveranstalter das exklusive Alpennest im Salzburger Land: SENHOOG Leogang öffnet seine Türen am 28. Juli 2020

Wie ein Adlerhorst mit bester Aussicht thronen die neuen SENHOOG Luxury Holiday Homes hoch über dem Salzburger Land. Und zwar auf einem Sonnenhügel, denn genau das bedeutet SENHOOG. Hoch oben, zwischen den Gipfeln und dem Himmel der österreichischen Berge, liegen auf grünen Wildblumen-Wiesen die beiden exklusiven Privatchalets Gipfelkreuzliebe und Bergwärtsgeist. Refugien, die dem Zeitgeist entsprechen: entschleunigte Lebensart inmitten der Natur. Der Luxusreiseveranstalter art of travel bietet nun verstärkt einzigartige Destinationen im deutschsprachigen Raum an und ist im Pinzgau fündig geworden. Weitere Informationen unter www.artoftravel.de.



Die Vollblutgastronomen und Hotelinhaber aus dem Schwarzwald, Edeltraud und Lutz Sperr, haben sich auf fast 1.000 Metern Seehöhe in ein Fleckchen unberührte Bergwelt verguckt. Eine Liebe auf den ersten Blick, die sie ab dem Sommer in sehr persönlichem Kontakt zu ihren Gästen fortleben lassen. Mit dem Auto, der Bahn oder sogar mit Helikopter - das SENHOOG ist bestens zu erreichen und lässt dank optionalem Care-Paket für Vierbeiner sogar Hundeherzen höher schlagen. Während das Chalet Gipfelkreuzliebe mit 380 Quadratmeter privatem Freiraum, einem Wohn- und Essbereich mit Kamin im Stuben-Stil aus handgehobeltem Altholz und sichtbarem Dachgebälk sowie mit drei Bädern und Schlafzimmern inklusive bodentiefer Glasfront für bis zu sechs Personen besticht, punktet auch das Chalet Bergwärtsgeist mit edelster Ausstattung. Hier finden bis zu vier Personen ausreichend Platz, um auf einer Wohnfläche von 180 Quadratmetern zwischen Naturmaterialien vor dem Kamin die Bilderbuch-Aussicht aufzusaugen, im Weinschrank ein paar edle Flaschen zu deponieren oder auf dem freistehenden Herdblock ein Dinner zu zaubern. Beide Luxuschalets sind mit einem privaten Spa ausgestattet. Auf je mehr als 40 Quadratmetern kann im kuscheligen Panorama-Ruheraum entspannt, mit reinem Bergwasser geduscht oder in der Sauna der eindrucksvolle Tag Revue passiert werden lassen. Auch ein Bad im Hot Tub oder Ganzjahres-Infinity-Pool mit Talblick sind eine Wohltat bevor es auf die Sonnenterrasse oder den Balkon, in den großen Garten oder in ein Zirbenbett mit feiner Leinenbettwäsche geht.



Im Winter geben die Gastgeber gerne allerhand Geheimtipps rund um die 270 Pistenkilometer vor der Haustür preis. Schließlich warten Seilbahnen wie die Steinbergbahn des Skicircus, authentische Hütten, abenteuerliche Snowparks sowie die größte Skirunde der Alpen direkt vor der Haustür darauf, entdeckt zu werden. Wer auf leiseren Sohlen in die Schneewelt Leogangs eintauchen möchte, ist mit Winterwanderungen, Schlittenfahrten oder Langlauf bestens beraten. Im Sommer sind die möglichen Erkundungstouren zwischen dem Steinernen Meer und den Kitzbüheler Alpen nicht weniger abwechslungsreich. Baden im smaragdgrünen Ritzensee, eine geführte Wanderung über Wiesen und Almen mit abschließendem Kaiserschmarrn, Golfen in den Bergen oder Action mit Skydiving und Paragliding - jeder persönliche Geschmack wird auf SENHOOG bedient. Und Sorgen? Sind über alle Berge.



"SENHOOG ist ein perfektes Beispiel für die momentanen Bedürfnisse, die Luxusreisende haben: Abgeschiedenheit auf Fünf-Sterne-Niveau, ohne lange Anreise. Dank unseres exzellenten Netzwerkes können wir diese Wünsche mit ganz neuen Geheimtipps erfüllen," so Norbert Pokorny, Geschäftsführer von art of travel.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (