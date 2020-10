Am 03. Dezember startet THE TWO SIGHTS von Joshua Bonnetta in den Kinos. Wir freuen uns sehr, nach Bonnettas "El mar la mar“ (Caligari Filmpreis Gewinner 2017) auch seinen neuen Film im Verleih zu haben und hoffen sehr, dass im Dezember der Kinobesuch (wieder) möglich ist!

Zur Uraufführung im Berlinale Forum in diesem Februar schrieb Elisabeth Nagy auf baf-berlin.de: "Bonnetta gelang es, seinem Film eine schwebende Qualität zu geben, die den Ort des Film-Sehens mit dem Ort des Gefilmten durchlässig macht. Dazu braucht es nur die Kamera und das Mikrofon, das sich gleich zu Beginn in der Bildmitte platziert. Ein Mikrofon, dass zu einer Brücke zwischen Ort und Zeit wird."



Und zur Präsentation beim diesjährigen Cinema du Rèel schrieb Fabien Lemercier auf cineuropa.org: "The Two Sights is itself the product of various worlds, having one foot in the experimental camp (especially as regards the film’s superb sound) and the other in the highly realistic portrayal of the landscape of these islands which are known as "The Thin Place", namely because, according to popular belief, there is, in this place, a very narrow distance between Paradise and Earth, and between life and death. It’s a hybrid offering through which Bonnetta creates a cinematic trace of what he sees, helping to perpetuate these local traditions which encourage us to "inhabit the temple of our hearts in the midst of a myriad of mountains“."



Synopsis: Früher soll die abgelegene, schottische Inselgruppe der Äußeren Hebriden ein Ort der Hellseher*innen gewesen sein, der Menschen, die über die Gabe des zweiten Gesichts verfügten. Ihnen zeigte sich die Zukunft in Form von Visionen oder Tönen, verbarg sich in Tierknochen oder Wetterformationen. Ausgehend von dieser oral history porträtiert THE TWO SIGHTS in atemberaubenden 16-mm-Aufnahmen die sich rasant verändernde maritime Landschaft und Kultur. Dabei geht es dem Regisseur besonders um das Sehen, mit Augen und Ohren – zwei Perspektiven, die ineinanderfließen.

