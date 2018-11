›Naturforscher im Winter‹ schickt Kinder auf Winterexpedition

14.11.18

Es schneit!



Zwar noch nicht jetzt, aber bald. Dann ziehen wir uns wieder unsere Mützen an, wickeln uns unsere Schals um den Hals und packen uns ganz dick ein. Wir trinken Tee und machen es uns gemeinsam zu Hause gemütlich.



Doch was machen eigentlich unsere Freunde – die Tiere – wenn es schneit? Wie halten sich die Bienen warm? Warum haben Enten immer kalte Füße? Und warum ist Schnee eigentlich weiß?



Diese und noch viele weitere Fragen beantwortet dieses spannende Naturforscherbuch: "Naturforscher im Winter" von Eva Eich. Kinder lädt es dazu ein, vor der eigenen Haustür auf Winterexpedition zu gehen.



Aufgebaut nach Themengebieten und Lebensräumen lässt dieses Buch keine Fragen offen. Zahlreiche Tipps, Platz für Beobachtungen und viele praktische Anregungen machen Natur erleb- und erfahrbar. Mit Stickerbogen und großem Aktivteil. Für Kinder ab 8 Jahren.



Am 21. November wird die Autorin Eva Eich ihr Buch zu Gast bei der Sendung »alle wetter« im Hessischen Rundfunk vorstellen.

(lifePR) (