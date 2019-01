PLANESIT: Design by Lievore Altherr Valdés, 2018

22.01.19

Stark und unaufgeregt, verbindet der Planesit die intuitive Kinesit-Built-in-Technologie mit höchster Bequemlichkeit und bietet eine neue, ansprechende Variante ergonomischer Sitzunterstützung. Die breite Armlehne dient als schmale Schreibfläche und ergänzt die unaufdringliche Funktionalität des Stuhls. Der Wechsel von horizontalen und vertikalen Flächen vermittelt eine spielerische, von der Graphik des Konstruktivismus inspirierte Geometrie.



Planesit ist eine Weiterentwicklung in Soft Tech - die damit einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich wird. Die unsichtbare, intuitive Technologie des Planesit ermöglicht eine diskrete, elegante Silhouette, die seine Stützpolsterung verbirgt. Die Polsterung und eine maximale A bewertete Ergonomische Regulierung garantieren bequemen Sitzkomfort auch nach Stunden. Das edle fünfstrahlige Gestell ist in Hocker- oder Stuhlhöhe in den Ausführungen Schwarz oder Weiß lieferbar. Die schützende Rückenlehne gibt es in den Ausführungen niedrig für Sitzungsund Konferenzräume sowie hoch für kreative Arbeitsplätze. Beide Höhen sind mit Netzoder anderer, vom Kunden wählbarer Polsterung sowie mit oder ohne 3D-Armlehnen erhältlich. Für optimalen Komfort werden die Armlehnen mit Polster in zwei Breiten geliefert, wobei die breitere Version als Ablage für ein kleines Tablet oder das Smartphone dienen kann.

