Am 30. Oktober 2020 wählte die Generalversammlung des italienischen Handelsverbands FederlegnoArredo Claudio Feltrin zu ihrem neuen Präsidenten. Der Dachverband der italienischen Holz- und Möbelindustrie fördert und organisiert u.a. über seine hundertprozentige Tochterfirma Federlegno Arredo Eventi S.p.A. den Salone del Mobile.Milano.



Claudio Feltrin ist Präsident und CEO von Arper SpA, dem Unternehmen aus Treviso, das Designer-Sitzmöbel und -Tische für Objekte, Büros und Privatwohnungen entwirft, produziert und weltweit vertreibt. Im Jahr 2014 wurde Feltrin Mitglied des Verwaltungsrates von Assarredo, dessen Präsident er von 2017 bis September 2020 war. Er ist Mitglied des Verwaltungsrates von FederlegnoArredo Eventi SpA und steht nun für einen Zeitraum von vier Jahren (2020 bis 2024) an der Spitze von FederlegnoArredo. Damit tritt er die Nachfolge von Emanuele Orsini an.



„Ich möchte all jenen danken, die mich bei diesem Abenteuer unterstützt haben, das angesichts des historischen Augenblicks, den wir erleben, viele Herausforderungen mit sich bringt. Ich glaube an die soziale Verantwortung der Unternehmen. Als Unternehmer haben wir die Möglichkeit – und die Pflicht – zum Wachstum unseres Landes beizutragen", kommentiert Claudio Feltrin sein neues Amt.



„Die Entscheidung, für die Präsidentschaft von FederlegnoArredo zu kandidieren, wurde getroffen, da mit der Führung des Verbandes Ideen und Initiativen unterstützen möchte, die auch meinem Unternehmen am Herzen liegen: Nachhaltigkeit und Zugang zu Ressourcen, seien es natürliche oder menschliche; die Schaffung eines Lieferkettennetzwerks; die Ausbildung von Fähigkeiten, so dass die Unternehmenskultur durch menschliche Fähigkeiten gestärkt werden kann; die Zusammenarbeit mit Organisationen, die sowohl Produkt- als auch Prozessinnovation erleichtern; die Digitalisierung und Weiterentwicklung der Art und Weise, wie wir unser Business betreiben. Diese Entwicklungen müssen für den gesamten Sektor zugänglich sein, damit die Unternehmen gemeinsam die Grundlagen für künftiges Wachstum schaffen können.“



Arper ist stolz darauf, Claudio Feltrin zu unterstützen, wenn es darum geht, sich dieser Herausforderung zu stellen und Teil dieses Projekts zu sein.



Über FederlegnoArredo (FLA)



FederlegnoArredo ist Mitglied der Confindustria und fördert die Industriepolitik der italienischen Holz- und Möbelindustrie und arbeitet regelmäßig mit internationalen, nationalen und regionalen Institutionen zusammen.



Die Lieferkette der Holz- und Möbelindustrie umfasst etwa 73.000 Unternehmen und über 300.000 Beschäftigte, die über das ganze Land verteilt sind, mit Schwerpunkt in der Lombardei, Venetien, Friaul-Julisch Venetien, den Marken, Apulien und der Toskana.



Dieser Sektor erwirtschaftet einen Umsatz von über 42,5 Milliarden Euro (Daten für 2019), von denen 40% für den Export bestimmt sind. Dies hilft dabei, den Sektor als Botschafter von „Made in Italy“ und der italienischen Kreativität in der ganzen Welt zu fördern.



FederlegnoArredo fördert und organisiert über seine hundertprozentige Tochterfirma Federlegno Arredo Eventi S.p.A. den Salone del Mobile.Milano und den Salone del Mobile.Milano Moskau. Darüber hinaus fördert und organisiert die FLA China, ein chinesisches Unternehmen, das sich zu 100 % im Besitz der Federlegno Arredo Eventi S.p.A. befindet, den Salone del Mobile.Milano Shanghai.

