Pressemitteilung BoxID: 798498 (Arper SPA)

Arper bringt die neuen Kollektionen Adell und Aston Club heraus

Am 11. Mai präsentiert Arper die neuen Kollektionen Adell und Aston Club.



In Anwendung des Konzepts Soft(er) sind beide unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes entworfen und hergestellt.



Wir leben in einer vielschichtigen, schnellen, immer virtuelleren Welt. Wir suchen das Gleichgewicht zwischen sich immer weiter beschleunigenden Rhythmen und dem Bedürfnis, anzuhalten und nachzudenken.



Wir wollen zu unseren Bedingungen leben, entscheiden, was wichtig für uns ist. Wir entscheiden uns, verantwortungsbewusster zu sein, um die Welt zu verändern, in der wir leben. Eine Welt, die soft oder auch Soft(er) und nachhaltig ist.



Diese Herangehensweise an das Leben und die Planung ist von Anfang an Teil der DNA von Arper. Unsere Kollektionen spiegeln die wesentlichen Werte der Menschen wider: Teilen, Empfinden und Natürlichkeit.



Auf die gleiche Art war das Umweltbewusstsein stets ein Bestandteil des Unternehmens, das schon 2005 das Arper Environmental Department eingerichtet hat, ein erster Schritt in einer Welt, in der die Nachhaltigkeit immer mehr zu einem wichtigen Thema für unsere Generation wurde.



Wir planen, um die Beziehungen zu verbessern, einschließlich der wichtigsten von allen, der zwischen Mensch und Natur. Beständige und zeitlose Einrichtungsgegenstände, die Modeerscheinungen überdauern und innerhalb ihres langen Lebens verschiedenen Zwecken dienen können. Wir schätzen die Leichtigkeit und Schlichtheit, um den Materialeinsatz so weit wie möglich zu senken. Unser modularer Ansatz senkt die Komplexität in der Produktion und fördert die Demontage und das Recycling der Bestandteile. Abschließend binden wir durch dezente Integration intuitiver ergonomischer Merkmale Soft-Technologien in alle unsere Projekte ein, mit denen die natürliche Interaktion verstärkt und die Funktionalität verbessert wird. Jedes Projekt spiegelt unsere Strategie der Minimierung der Auswirkungen und des smarten Designs wider, wichtige Punkte für die Nachhaltigkeit.



In den kommenden Wochen präsentiert Arper darüber hinaus Arper Virtual Spaces, eine interaktive Online-Plattform mit Zugriff von der Website von Arper, die es den Benutzern ermöglicht, die neuen Kollektionen in unterschiedlichen Umgebungen und Bestimmungszwecken zu sehen. Die Produkte von Arper hauchen unterschiedlichen Raumtypologien und Umfeldern Leben ein: Corporate Lounge, Hospitality Lounge, Outdoor und Residential.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (