Freiraum für Gedanken. Mit Aston Club hat Jean-Marie Massaud die Aston-Kollektion weiter entwickelt. Das Ergebnis: gediegener Komfort in bestechend eleganter Hülle. Die unverwechselbare Schalenform setzt ein markantes Statement, ohne sich anderen Impulsen zu verschließen. Die klaren klassischen Konturen von Aston Club sprechen eine gelassen selbstbewusste Sprache. Zeitloses Design im Dienste höchster Komfortansprüche.



Eindeutig und schnörkellos in der Form gibt Aston Club bequemen Halt und verhilft Körper und Geist zu Ruhe und Gelassenheit, ob im Büro, im gewerblichen Bereich oder im Privaten. Ein passender Fußhocker greift die Linien des Sessels auf und sorgt für Augenblicke vollständiger Entspannung.



Aston Club vereint Ergonomie und Komfort mit echter Nachhaltigkeit. Die Innenelemente des exklusiven Lounge Chairs sind aus recyceltem Industriekunststoff hergestellt, zudem werden sie ohne den Einsatz von Klebstoffen montiert. Das Möbelstück kann komplett in seine Einzelteile zerlegt und sämtliche verwendete Materialien können wiederverwertet und in den Lebenszyklus anderer Produkte integriert werden. So wird die Abfallmenge reduziert. Durch das Weglassen von Klebstoffen werden Schadstoffe reduziert und alle Bestandteile können nachhaltig entsorgt werden. Für Aston Club wird eine VOC*-freie Lackierung auf Pulverbasis verwendet.



Lounge Chair und Fußhocker sind in einer breiten Palette an Bezugsstoffen von klassisch bis modern erhältlich. Das Fußgestell ist wahlweise in poliertem oder farblackiertem Aluminium lieferbar. Aston Club ist ein selbstbewusstes Statement für das eigene Wohlbefinden und für das Wohl unseres Planeten.





