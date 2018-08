Was für ein Singletrail Wochenende an der Hörnli Trailjagd 2018

Auch dieses Jahr war die Hörnli Trailjagd ein voller Erfolg. Der Bike Event der Rasenmäher war geprägt von lockerer Stimmung, perfekten Singletrails, angenehmen Bikewetter und einer top Organisation. Die Bikeherzen der Teilnehmer schlagen noch heute höher, wenn sie an den unvergesslichen Tag in Arosa Lenzerheide zurückdenken und sich an die idyllische Bergwelt mit den spannenden Singletrails erinnern. Ein Wochenende voller Spass, Sport und Teamspirit.



Zum zweiten Mal fand die Hörnli Trailjagd in Arosa statt. Das Wettbewerbsformat der Rasenmäher, welche Events und Reisen veranstalten, schlägt auch in der Schweiz ein. Nachdem sich die Schnitzeljagd in Sölden und die Knödeljagd in Gröden eine beachtliche Grösse erarbeitet haben, nimmt auch die Hörnli Trailjagd stetig an Bekanntheit zu. Bereits bei der 2. Austragung haben sich doppelt so viele Teams wie im 2017 angemeldet. Die Organisatoren zeigen sich zufrieden und blicken auf ein abwechslungsreiches Bike Wochenende zurück. Damit steigert auch Arosa zunehmend seine Präsenz in der Mountainbike-Welt.



Für das Trailwochenende der Superlative wurden die Teilnehmer am Freitag mit einem gemütlichen Meet & Greet mit den Rasenmähern empfangen. Der eigentliche Haupttag war dann aber der Samstag. Passend zur Stimmung von wohl manchem Teilnehmer, begann der Tag neblig und trüb. Die Nervosität schien in der Luft zu hängen. Trotzdem trafen alle Biker und Zuschauer auf dem Weisshorngipfel ein. Die Karten, auf welchen die Missions- und Checkpoint-Stationen eingetragen waren, wurden verteilt und einem erfolgreichen Biketag stand nichts mehr im Weg. Auch der Nebel verzog sich langsam und um 10:45 Uhr fiel der lang ersehnte Startschuss. Ein hektischer Massenstart liess sich nicht umgehen, doch nach wenigen Minuten kristallisierte sich eine gewisse Reihenfolge auf den Singletrails heraus und die 2er und 3er Teams konnten die einzigartige Mondlandschaft bis zur Scheidegg geniessen. Der erste Stempelpunkt befand sich bei der Ochsenalp, danach konnte die Route frei gewählt werden. Es standen total 4 Checkpoints zum Stempeln und 4 Mission-Stationen mit Aufgaben an. Der Scott Kinder-Bike-Parcours, das Sackhüpfen in den Continental-Radtaschen, das Bike-Balancieren mit Endura und das Wettsägen mit Leatherman forderten die Biker also auch abseits der Trails. Im Unterschied zur Austragung vom 2017, führte dieses Jahr die Route auch in die Lenzerheide. Ein abwechslungsreicher Trail führte bis nach Parpan und anschliessend ging’s mit der Gondel auf’s Parpaner Rothorn. Vom Gipfel aus stand eine geniale und sehr lange Singletrail-Abfahrt auf dem Programm. Der entflechtete Biketrail vom Rothorn über das Gredigsfürggli zum Älplisee ist ein Genuss für jeden Enduro-Fan. Zuerst über steinig-anspruchvolles Gelände führt der Trail im Anschluss durch ein malerisches Tal zu Bergseen und schlussendlich zurück ins Dorf Arosa.



Auf dem Sportplatz Ochsenbühl befand sich die hart umkämpfte Ziellinie. Das schnellste Männerteam erreichte das Ziel in nur 2h 36min. Bekanntlich stand aber nicht die Geschwindigkeit im Vordergrund an der Hörnli Trailjagd, sondern Spass und Genuss. Deshalb ging der wichtigste Preis, das Riesen-Hörnli, auch an die Gewinner der Spezialwertung. Die beiden Rider des „Hörnlimaster’s Team“ kamen mit ihrer Zeit am nächsten an die Mittelzeit aller teilnehmenden Teams (4h 39min) heran. Nach 7h waren dann auch die letzten Teams im Ziel und jeder genoss die Sonne, die gemütliche Stimmung, ein Bier am Feldschlösschen Stand und tauschte Trailgeschichten mit Freunden und neugewonnenen Bike-Buddies aus. Nach einer leckeren und vor allem riesigen Portion Hörnli & Ghacktes wurde es nochmals spannend. Um 19 Uhr begann die Siegerehrung. Mit viel Witz führten die Rasenmäher durch die Kategorien und dank grosszügigen Sponsoren wurden viele Teilnehmer mit Siegerpreisen, Hörnli-Trophäen oder Tombolapreisen beglückt. Ein gelungener Anlass ging langsam aber sicher zu Ende und die Biker mit Sitzleder wurden immer weniger. Bei so viel forderndem Trailspass war dies auch verständlich, man brauchte ja noch Energie für den Scott Biketest am Sonntag. Die Organisatoren und Teilnehmer freuen sich schon jetzt auf die Austragung im kommenden Jahr. Auch im 2019 wird die Hörnli Trailjagd wieder in Arosa durchgeführt, vom 9. - 11. August.



Spezialrangliste

-Mittelzeit Sieger: Stephan Widmer & Dominic Tscharf vom Team Hörnlimaster’s



Ranglisten nach Einzelkategorien

-Men Sieger: Andreas Blum & Urs Riedi vom EL GRITO Team 2

-Women Siegerinnen: Nora Zimman & Anina Flüeler vom Team #panorama

-Mixed Sieger: Leonhard Nagl & Christine Horschitz vom Team Rolling Stones

-Holzklasse Sieger: Stefan Loibl & Tobi Breler vom Team BIKE Magazin

