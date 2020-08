Pressemitteilung BoxID: 809791 (Arosa Tourismus)

Vielfältige und nachhaltige Kooperation zwischen Arosa und Ricola

Mit der Ricola Schweiz AG und der Ferienregion Arosa entwickeln sich künftig zwei «Schweizer Ikonen» gemeinsam weiter. Mit Ricola und ihrem Bestreben, den Weg in eine nachhaltige Zukunft für Mensch und Natur zu unterstützen, passt der neue Partner perfekt zur Talendlage-Strategie «Nachhaltiges Arosa 2030» von Arosa Tourismus. Bereits zu Beginn der langjährigen Kooperation sind in Arosa bereits erste Umsetzungen von Ricola sichtbar. Weitere Umsetzungen wie beispielsweise am Arosa Humorfestival sind in der Planung.



Die traditionsreiche und vielseitige Ferienregion Arosa, welche mit alpinen Berglandschaften besonders naturverbundene Schweizer Familien im Sommer wie auch im Winter anlockt, passt perfekt zur Marke Ricola und deren Firmenphilosophie. In einer bewusst nachhaltigen und langfristigen Zusammenarbeit über 6 Jahre sollen durch Marken-Erlebnisse Mehrwerte für Arosa Gäste entstehen und dadurch die Attraktivität der Region erhöht werden. Gleichzeitig soll die emotionale Bindung an die Marke Ricola gestärkt werden.



Mit den drei neu beschrifteten «gelben Ricola-Gondeln» beim Hörnli Express in Arosa wurde die auf 6 Jahre hinaus geplante Partnerschaft mit Ricola gestartet. Mit der Planung eines Kräutergartens, der Ricola Themen-Integration im neuen Natur Labor und vielen weiteren Aktivitäten wird die Partnerschaft nun skuzessive verstärkt und ausgebaut.



Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit wird bei der neuen Kooperation ein Augenmerk auf Flexibilität, authentische Kommunikation und einen offenen Austausch gelegt. Bedürfnisse und Umsetzungen werden dank einem engen Austausch zwischen den Parteien stetig angepasst und optimiert. So wird für beide Partner ein nach innen und aussen spürbarer Wert dieser Kooperation gefördert.



Am Arosa Humorfestival 2020 ist Ricola erstmals als Partner vertreten. Mit einem wärmenden Kräutertee werden dann auch die letzten eingefrorenen Lachmuskeln wieder fit für einen unvergesslichen Aufenthalt zum Beginn der Wintersaison in Arosa.

