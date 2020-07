Pressemitteilung BoxID: 806103 (Arla Foods Deutschland GmbH)

Zusammenarbeit für gekühlte Kaffeegetränke auf Milchbasis feiert 10-jähriges Jubiläum

Vor 10 Jahren schlossen sich die europäische Molkereigenossenschaft Arla Foods und der amerikanische Kaffeekonzern Starbucks zusammen, um Kaffee-Milchmischgetränke für den Markt für trinkfertige Getränke (RTD-Markt - Ready to Drink) anzubieten. Die erfolgreiche Partnerschaft sicherte ein kontinuierliches Wachstum auf einem sich schnell entwickelnden globalen Markt. Seit Beginn der Zusammenarbeit ist die Stückproduktion um stolze 1.700 Prozent gestiegen.



Als sich Arla Foods und Starbucks 2010 dafür entschieden, eine Partnerschaft einzugehen, starteten sie das gemeinschaftliche Geschäft zunächst in drei Märkten. Mittlerweile werden die Produkte in mehr als 43 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika verkauft. Zudem gibt es Pläne für die Produkteinführung in neuen Märkten. In Verbindung mit dieser Expansion ist die Stückproduktion von acht Millionen Einheiten im Jahr 2010 auf fast 144 Millionen im Jahr 2019 gestiegen – ein Wachstum von 1.700 Prozent. Die Produkte sind heute in Supermärkten und Convenience Stores auf der ganzen Welt erhältlich.



„Wir arbeiten mit einem großartigen Team mit Mitarbeitern aus beiden Unternehmen zusammen und freuen uns sehr, dass wir unsere Geschäftsbeziehung weiter intensivieren können. Die Partnerschaft verbindet die langjährige Erfahrung von Arla Foods in der Herstellung von Milchgetränken und unser weit verzweigtes Vertriebsnetzwerk mit der einzigartigen Kaffee-Expertise von Starbucks – eine perfekte Kombination, wenn man sich die Erfolgsrate unseres gemeinsamen Wachstums ansieht“, erklärt Hanne Søndergaard, Executive Vice President und Marketingchefin bei Arla Foods.



Gekühlte Kaffee-Fertiggetränke auf Milchbasis sind im TrendDer globale Markt für trinkfertige Kaffeegetränke ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte in dieser Kategorie. Er verzeichnet ein Umsatzwachstum von 26 Prozent im Jahr 2019. Seit sich Starbucks 2010 für Arla Foods als Lizenzpartner entschied, erzielt das Geschäft jedes Jahr ein zweistelliges Wachstum, das sich in den nächsten drei Jahren voraussichtlich fortsetzen wird. Im Jahr 2018 wurde Starbucks in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zur führenden Marke für Kaffee-Fertiggetränke. Diese Position hält das Unternehmen bis heute.



„Die Kategorie trinkfertiger Kaffeegetränke wächst weiterhin sehr schnell. Darin liegt für uns ein großes Potenzial. Wir haben einen wichtigen Meilenstein erreicht, als wir der führende Anbieter von Milchmischgetränken in Europa, dem Nahen Osten und Afrika wurden. Das hat uns gezeigt, dass die Verbraucher den fantastischen Geschmack und die hohe Qualität der Getränke schätzen. Auf diesem Erfolg wollen wir aufbauen“, so Hanne Søndergaard.



„Auch in Deutschland haben sich die Kaffee-Fertiggetränke auf Milchbasis der Marke Starbucks in den vergangenen Jahren stark entwickelt. 2019 wuchs das Starbucks RTD-Geschäft um 15 Prozent und wir erwarten auch für das Jahr 2020 ein zweistelliges Wachstum. Starbucks treibt die Ice Coffee-Kategorie in Deutschland weiter voran und spielt eine wichtige Rolle im Wachstum des Markengeschäfts von Arla Foods Deutschland“, ergänzt Marc M. Kramer, Senior Commercial Manager Starbucks bei Arla Foods für die Märkte Deutschland und Österreich.



Durst nach mehr

2018 haben Arla Foods und Starbucks eine strategische Vereinbarung mit einer Laufzeit von 21 Jahren geschlossen. Sie umfasst die Lizenz für Arla Foods zur weiteren Herstellung, zum Vertrieb und zur Vermarktung von fertigen Starbucks Premium Kaffee-Milchmischgetränken in der Region Europa, Naher Osten und Afrika. Vor dem Hintergrund dieses Erfolgs wird die Kategorie trinkfertiger Produkte in der zukünftigen Strategie von Arla Foods eine noch größere Rolle spielen.



„Mit Blick auf die Zukunft sind wir davon überzeugt, dass Innovation der Schlüssel zum künftigen Erfolg ist. Wir streben an, weiterhin eng mit Starbucks zusammenzuarbeiten. So können wir sicherstellen, dass gekühlte Kaffeegetränke auf Milchbasis ein Favorit der Verbraucher bleibt, während wir die Kategorie auf nachhaltige Weise ausbauen“, sagt Hanne Søndergaard.



Die Kaffee-Fertiggetränke von Starbucks werden am Arla Standort in Esbjerg, Dänemark, hergestellt und bestehen aus Milch von Arlas 9.700 Genossenschaftsmitgliedern sowie aus zu 100 Prozent ethisch verantwortlich bezogenem Arabica, einem Kaffee der Starbucks Coffee Company.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (