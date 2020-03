Pressemitteilung BoxID: 791685 (Arising Empire Tonträger Produktions- und Vertriebs GmbH)

SLIME - »Wem Gehört Die Angst« auf Platz #9 der Offiziellen Deutschen Album Charts!

„Wem gehört die Angst“ ist zeitloser Deutschpunk, dem man eher Erfahrung als Alter anhört." - Rock Hard



"Slime suchen metaphorische Ebenen und versuchen diese mit der ihnen eigenen Direktheit aufzuladen.“ - Musikexpress



"Punk´s not dead! Das beweisen die Hamburger Grenzgänger um Sänger Dirk "Dicken" Jura (60) seit mehr als 40 Jahren.“ - Visions



"Diese starken Texte kombiniert mit fettem Sound und packenden Riffs machen WEM GEHÖRT DIE ANGST zu einer erstklassigen Punk-Platte, die beweist, dass Slime keineswegs an Wut verloren, aber an Reife gewonnen haben.“ - Metal Hammer



„Die Punkrock-Verteranen klingen fast besonnen.“ - Rolling Stone



„Wie ein 'Wiedersehen mit alten Bekannten‘, ohne, dass sich die Band selbst covert!“ - Plastic Bomb



"Mit ihrem kernigen Retro-Sound verarbeiten die Hamburger Kult-Punks auf "Wem Gehört Die Angst" aktuelle Streitthemen wie den Klimawandel und blicken gleichzeitig stilsicher auf die eigene Vergangenheit zwischen Protest und Kneipe zurück.“ - laut.de



"Im Rückblick scheint immer die dritten Platte jeder Bandphase etwas Besonders zu sein – wie „Alle gegen Alle“, „Schweineherbst“ und jetzt „Wem gehört die Angst“. Und das muss ihnen erst einmal jemand nachmachen!" - Ox Fanzine



„Das neue Album zum 40-Jährigen Bandjubiläum!“





SLIME feiern ihr 40-Jähriges Bandjubiläum und landen mit ihrem stärksten Album »Wem Gehört Die Angst« auf Platz #9 der Offiziellen Deutschen Album Charts! Gratulation!



Auf dem neuen Album bleiben SLIME ihrer Linie treu und thematisieren wichtige gesellschaftliche Probleme wie Wut, Aktivismus und den andauernden Kampf gegen Faschismus.

Um den Release gebührend zu feiern veröffentlichte die Band heute das Musikvideo zu 'Die Suchenden'!



»Wem Gehört Die Angst« ist auf CD und exklusiv und limitiert als LP in Schwarz, sowie drei verschiedenen Farben (200 je Farbe), bei Flight13, Coretex und dem Nuclear Blast Mailorder erhältlich!

Kauft euch »Wem Gehört Die Angst« als CD oder exklusiv limitierte LP hier : https://Slime.lnk.to/WemGehoertDieAngst



Schaut euch das Musikvideo zu 'Die Suchenden' hier an: https://youtu.be/dI7QWEUhoJA



Wer SLIME live erleben möchte, kann das auf der aktuellen »Durch alle Höllen und Tiefen«-Tour tun.

»Durch alle Höllen und Tiefen«-Tour

(Verschobene Tourdates)

05.12. Aachen / Musikbunker

22.12. Berlin / So 36

23.12. Berlin / So 36 (ausverkauft)

27.12. Hamburg / Große Freiheit 36

Tickets: https://www.eventim.de/artist/slime/



»Wem Gehört Die Angst« Tracklist:

01. Wem Gehört Die Angst

02. Paradies

03. Hölle

04. Die Suchenden

05. Wenn Wir Wollen

06. Ebbe Und Flut

07. Die Toten Wollen Wieder Alleine Sein

08. Weisser Abschaum

09. Die Masse

10. Fette Jahre

11. Kein Mensch

12. Odyssee

13. Solidarity



ICYM:

Hört euch 'Hölle' hier an: https://youtu.be/Q84RpoMKzXc

Schaut euch das Musikvideo zu 'Wem Gehört Die Angst' hier an: https://youtu.be/8dV4V_NgZt0



SLIME, das ist eine Institution, die es mit Unterbrechung jetzt schon seit den Achtziger Jahren gibt

und die den politischen Punkrock in Deutschland geprägt haben wie kaum eine andere Band.



Sie befindet sich jetzt im zehnten Jahr nach ihrer Reunion, und das ist verdammt gut so.

Denn nach wie vor brauchen wir starke Stimmen gegen Rechts, nach wie vor brauchen wir Punk und nach wie vor brauchen wir SLIME. Die SLIME Gründungsväter Dirk Jora (Gesang), Elf (Gitarre), Christian Mevs (Gitarre) und die hinzugekommenen Mitgliedern Nici (Bass) und Alex Schwers (Drums) scheinen sich ihrer Verantwortung bewusst und haben nun gemeinsam ihr drittes Studioalbum seit ihrer Wiedervereinigung eingespielt.



Auf »Wem Gehört Die Angst« bleiben SLIME ihrer Linie treu und thematisieren wichtige gesellschaftliche Probleme wie Wut, Aktivismus und den andauernden Kampf gegen Faschismus.

Ob nun biografisch wie z.B. bei ‚Ebbe und Flut‘ oder standfest wie in ‚Paradies‘, wo es um Menschen geht, die herrschende Umstände schon immer hinterfragt haben.

Oder aber als klare politische Kampfansagen gegen die Nazifizierung des Abendlandes. ‚Die Toten Wollen Wieder Alleine Sein‘, ‚Weißer Abschaum‘, der Titelssong ‚Wem Gehört Die Angst‘, ‚Fette Jahre‘ – die neuen Punkrock-Hits jenseits der Hits sind schonungslose Betrachtungen einer Zeit, in der Dunkelbraun wieder ungestört marschiert und in den Parlamenten sitzt.

Und all das im klassischen SLIME-Gewand: Treibend, wütend, melancholisch, aber immer hymnisch und direkt.



SLIME sind:

Dirk | Gesang

Elf | Gitarre

Christian | Gitarre

Nici | Bass

Alex | Schlagzeug



Mehr Info:

https://www.facebook.com/slimepunk/

https://www.slime.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (