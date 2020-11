Das neue Album »Schöne neue Welt« von ENGST ist da! Selbstbewusst und gewohnt authentisch - ein gewaltiges Brett.

»Schöne neue Welt« enthält die zuvor veröffentlichten Hit-Singles 'Wieder da', 'Mein Problem', 'Schlechtes Gewissen' & 'Alle tragen Schwarz'.

Zur Feier des Tages veröffentlicht die Band, passend zu Halloween, ein Musikvideo zum Gruseln, aber auch zum Nachdenken, für den Titel-Track 'Schöne neue Welt'! Süßes oder Saures!



Matthias Engst dazu: „Der Song ‚Schöne Neue Welt‘ ist nicht nur Namensgeber unseres zweiten Albums, sondern auch die wohl treffendste Beschreibung der aktuellen Situation auf unserem Planeten.

Wir haben den Track zwar schon vor Ausbruch der Pandemie geschrieben, dennoch hätten wir die derzeitige Lage nicht besser besingen können. Der Track bringt die weitläufige Essenz der kompletten Platte auf den Punkt. Düster, apokalyptisch und hart! Wir haben einfach solange weggeschaut und die Probleme UNSERER WELT zu den Problemen anderer gemacht, bis das ganze verdammte Kartenhaus über uns eingestürzt ist… und somit haben wir uns alle schuldig gemacht.“



»Schöne neue Welt« jetzt als limitiertes Bundle, CD, LP sichern und streamen: https://ENGST.lnk.to/...



Schaut euch das Musikvideo zu 'Schöne neue Welt' jetzt an: https://youtu.be/pmDbM2Kcifw



Presse:

„Herrlich dynamisch, druckvoll und dreckig. Selbstbewusst, intelligent und unterlegt von einer sympathisch unverschämten Punk-Attitüde - so darf und soll deutsche Rockmusik im Jahre 2020 klingen. Im Rahmen des dann folgenden Song-Dutzends jagt ein Kracher den nächsten. Eigentlich hat ausnahmslos jeder von ihnen das Zeug zum Hit. Das absolute Highlight ist allerdings das clever zwischen Vollgas-Rock und Nachdenklichkeit changierende „Keinen Meter“ mit einem spannenden Gastauftritt der US-Metalcore-Stars Evergreen Terrace.“ – EMP



„Engst liefern mit Schöne neue Welt einen guten Nachfolger zum Vorgänger Flächenbrand ab. Man findet alles, was man von Engst kennt und wird sofort mitgerissen. Egal ob schnelle Punk-Songs oder die wenigen ruhigen Songs, wo Engst drauf steht ist auch Engst drin und das heißt eine Menge positive Energie.“ – Away From Life



„Zitieren wir mal wieder aus „Wieder da“: „die Kritiker, sie schreiben ‚Was für ne Scheisse‘ – Nein, das tun sie nicht – denn hier finden wir eine tolle und vielseitige Platte mit klarer Kante direkt in die Fresse. Engst, ick mag Dir!” – handwritten mag



„Voll in die Fresse! Es verlangt mitunter schon Mut, Themen wie Rassismus oder Selbstmord in Songs zu verarbeiten. Engst tun dies, setzen diese verschiedenen Themen sowohl musikalisch als auch gesanglich perfekt um und verdienen Respekt dafür. Man darf somit hoffen, dass bald wieder wie gewohnt Konzerte stattfinden dürfen, sodass Songs wie „Wieder da“ endlich wieder laut erklingen können. / EPISCH!“ – Deepground Magazin



„Die Band konzentriert sich weiterhin auf das, was sie am besten kann: schonungslos ehrliche Texte unters Volk bringen. Ohne stumpfe Phrasen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.“ – Vollgas Richtung Rock



„Schöne neue Welt findet sich ein bunter Genre-Mix aus Punk, Alternative, Metal, Core und Pop, der sich in hervorragend geschriebenen und gut produzierten Songs ausdrückt. Wer Lust hat auf deutschen Rock mit einer der fettesten Stimmen der hiesigen Szene, sollte dem neuen Engst-Album also wirklich sein Ohr leihen!“ – Rockantenne



Nach zwei ausverkauften Headliner-Tourneen und zahlreichen Festivalshows quer durch die Republik melden sich ENGST mit ihrem zweiten Album »Schöne neue Welt« zurück. Dabei kommt die Band für 10 Termine zu ihren Fans nach Deutschland und in die Schweiz!

Nachdem die Band innerhalb des letzten Jahres über 70 Shows gespielt und die Bühnen in Schutt und Asche gelegt hat, steht sie motiviert in den Startlöchern und wartet nur darauf, sich wieder in die Menge zu stürzen und die neue Welt tatsächlich wieder ein Stückchen schöner zu machen.



»Schöne neue Welt Tour 2021«

Presented by Contra Promotion GmbH, Initiative Musik, piranha, musix, MoreCore & Berliner Luft

19.05.21 DE-Bochum, Zeche

20.05.21 DE-Hannover, Faust

21.05.21 DE-Köln, Essigfabrik

22.05.21 DE-Berlin, Kesselhaus

27.05.21 DE-Stuttgart, Im Wizemann

28.05.21 DE-Leipzig, Anker

29.05.21 DE-Hamburg, Gruenspan

04.06.21 DE-München, Technikum

05.06.21 CH-Zürich, Exil

06.06.21 DE-Frankfurt, Das Bett

Tickets: https://www.contrapromotion.com/...



'Alle tragen Schwarz': https://youtu.be/JiKK_QIC6r4



'Schlechtes Gewissen': https://youtu.be/04rYepes0YI

'Mein Problem': https://youtu.be/q7U4lIN10Dg

'Wieder da': https://youtu.be/288y0Ci9MoM



»Schöne neue Welt« Tracklist:

01. Mein Problem

02. Wieder da

03. Keinen Meter feat. Evergreen Terrace

04. Willkommen in Berlin

05. Schlechtes Gewissen

06. Alle tragen Schwarz

07. Das ist nicht Hollywood

08. Mitleid gibts umsonst

09. Schöne neue Welt

10. Zu Hause

11. Denkst du noch an mich

12. Die Hölle hat keinen Platz mehr

13. Soll der Teufel



Ihr mit Spannung erwartetes zweites Album »Schöne neue Welt« ist ab sofort bei Arising Empire erhältlich.

ENGST sind bereit das fortzusetzen, was sie mit ihrem erfolgreichen Debüt-Album »Flächenbrand« begonnen haben und belohnen sich damit nicht nur selbst für jahrelange harte Arbeit und ihr Durchhaltevermögen, sondern auch alle Fans, die das Potential der Berliner Band bereits als Supportact für renomierte Bands wie MASSENDEFEKT, BETONTOD und ROGERS entdeckt haben. Das Album besteht aus einer perfekten Kombination aus Matthias packender Stimme, überwältigenden Hooks und reißenden Gitarren. Eines ist klar: Sobald ENGST auftauchen, ist der Abriss sicher!



Während die Band bei ihrem Debütalbum »Flächenbrand« noch unter Zeitdruck stand und in den Stunden, bevor sie den ersten Fuß ins Studio setzte, einigen Songs den letzten Schliff verpasste, ließen sich ENGST für »Schöne neue Welt« alle nötige Zeit, um ihre Gefühle zwischen Wut, Zweifel aber auch tiefer Freundschaft und Verbundenheit in die Musik einfließen zu lassen.

So resümieren ENGST: „... es gibt wieder eine ganz klare Kante, die wir fahren und genug in unserer Gesellschaft was es zu kritisieren gibt. Wir nehmen das alles und schmeißen es ihnen direkt ins Gesicht. Aber dennoch, was wären ENGST ohne Freundschaft, Zusammenhalt und Liebe“.



Bestehend aus einer Truppe enger Freunde, die sich um Frontmann Matthias Engst zusammenschloss, sind ENGST authentische Kinder Berlins – unverkennbar, rau und bodenständig. Bis heute wohnt Matthias Engst in dem Berliner Problembezirk, in dem er auch aufgewachsen ist. Seine dort gemachten Erfahrungen in der Jugend, die Rauheit des Viertels und die Liebe zu seinem Zuhause, sind Grundelemente in den Songs von ENGST. Dabei sind sie gesellschaftskritisch, ohne den Respekt gegenüber ihrer Herkunft zu verlieren.



ENGST sind:

Matthias Engst | Gesang

Ramin Tehrani | Gitarre

Chris Wendel | Bass

Yuri Cernovolov | Schlagzeug



Mehr Info:

https://Engst.lnk.to/spotify

https://www.instagram.com/...

www.facebook.de/engstmusik

https://www.youtube.com/...

https://www.eventim.de/...

