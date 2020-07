Pressemitteilung BoxID: 806838 (ARENA Management GmbH)

Jetzt noch Tickets sichern für das Programm von ARENA NOW

Veranstalter bestätigen weitere Acts für innovatives Eventkonzept / Durch Kapazitätserweiterung ab sofort 2.400 Zuschauer zulässig

ARENA NOW! erfreut sich großer Beliebtheit. Knapp 900 Zuschauer durften seit dem 20. Juni wieder die LANXESS arena trotz der Corona-Pandemie besuchen. Ermöglicht wurde dies durch ein auf der Grundlage von Abstandsregeln basierendem Sicherheits- und Hygienekonzept. Nun wurde sogar eine Kapazitätserweiterung bei den zuständigen Ämtern bewirkt, sodass künftig bis zu 2.400 Besucher zu den Events in Köln-Deutz kommen können. Viele Künstler wurden bereits angekündigt, der ARENA NOW!-Eventkalender füllt sich dennoch weiterhin: Die Veranstalter gaben nun weitere hochklassige Acts für die Monate Juli und August bekannt.



Am 24. Juli 2020 präsentiert der niederländische DJ Sefa seine erste Arenashow des Jahres in Zusammenarbeit mit Inurfase & Musical Madness. Die LANXESS arena verwandelt sich dank ihm in einen Frenchcore-Tempel und bereichert die stark eingeschränkte Festivalsaison 2020 somit um eine Show der Extraklasse dieses Genres, welches vom Hardcore-Techno abstammt und sich insbesondere in Frankreich, den Niederlanden und Italien großer Beliebtheit erfreut.



I AM HARDSTYLE ist eine Festivalreihe, die von Brennan Heart – einem der bekanntesten DJs dieser Musikrichtung – präsentiert wird. Zum Monatsanfang kommt die Show am 01. August 2020 zu ARENA NOW!. Das Line-Up ist dabei gespickt mit Acts, die in der Welt der elektronischen Musik einen großen Namen haben: Mit dabei sind neben dem Präsentator Heart der niederländische MC Villain, Code Black, die Toneshifterz, Audiotricz und Dailucia.



Am 22. August 2020 holen die Veranstalter von ARENA NOW! in Erinnerung an den dieses Jahr aufgrund der Pandemie ausfallenden Christopher Street Day eine besondere Show in die LANXESS arena: Bei dem SEXY Now or Never! Tribute to Pride Concert gastieren diverse DJs im Henkelmännchen und werden eine Party der besonderen Art feiern.



Bereits einen Tag darauf tritt Oliver Pocher in seiner Heimatstadt auf. Der Comedian und Entertainer ist mittlerweile insbesondere im Bereich Social Media und Influencing aktiv. In Zeiten der Corona-Pandemie erreichte uns eine nie dagewesene Online-Flut an obskuren Verschwörungen und Falschmeldungen. Genau das nutzt Pocher ohne Rücksicht auf Verluste. Am 23. August 2020 präsentiert er sein neues Comedy-Programm „gefährlich ehrlich“ in der LANXESS arena.



Die Besucherzahl der ersten Veranstaltungen im Rahmen von ARENA NOW! war zunächst auf knapp 900 Gäste limitiert. Ab sofort sind dank der ausgeklügelten Schutzmaßnahmen bis zu 2.400 Gäste pro Veranstaltung zugelassen. Die Zuschauerkapazität soll unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen für die kommenden Veranstaltungen schrittweise erhöht werden.



Das Programm von ARENA NOW! bietet bereits viele spannende und abwechslungsreiche Acts, durch die das Eventgeschehen in Köln trotz der nach wie vor anhaltenden Corona-Pandemie wieder zum Leben erweckt wird. Für einige sich bereits im Verkauf befindliche Events gibt es noch wenige Tickets auf

www.arena-now.de, darunter u.a. die Shows von Hundecoach Martin Rütter, Schlagerstar Beatrice Egli, 80s-Legende Nena, Liedermacher Heinz Rudolf Kunze und Rock-Ikone Doro Pesch.



Das bisher bestätigte Programm von ARENA NOW!



10. Juli 2020 - David Puentez

11. Juli 2020 - "Rave Culture" in Concert

12. Juli 2020 - Kasalla

18. Juli 2020 - Felix Jaehn

19. Juli 2020 - Martin Rütter

23. Juli 2020 - Beatrice Egli

24. Juli 2020 - Sefa - Piano Show

25. Juli 2020 - Yellow Claw

26. Juli 2020 - Hein Rudolf Kunze

28.-29. Juli 2020 - Nena

30. Juli 2020 - Doro Pesch

01. August 2020 - I AM HARDSTYLE

02. August 2020 - Mo-Torres

06. August 2020 - Völkerball

09. August 2020 - Profiler Suzanne

15. August 2020 - Bläck Fööss

17. August 2020 - Tom Gaebel

22. August 2020 - SEXY - Now or Never! Tribute to Pride Concert

23. August 2020 - Oliver Pocher

25. August 2020 - Dennis aus Hürth

27. August 2020 - Philipp Poisel

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (