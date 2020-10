Superstar Dua Lipa musste ihre geplante Tour, aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, bereits vom Frühjahr 2020 in den Januar 2021 verschieben. Durch die anhaltende Pandemielage müssen die Tour-Daten nun erneut verlegt werden. Der neue Termin für das Konzert in der Kölner LANXESS arena ist der 07. Oktober 2021.



Sämtliche bereits im Vorverkauf erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Ticketkäufer, die keinen der Nachholtermine wahrnehmen können, haben die Möglichkeit erworbene Eintrittskarten in Gutscheine umzuwandeln. Die Abwicklung läuft über die Vorverkaufsstelle, bei der die Tickets erworben wurden.



Dua Lipa: “I miss being on tour the most especially during this time and I can’t wait to be reuniting with you all and celebrating soon!! In the meantime, I promise I have some fun things coming up that will hopefully hold you through ❤️ “



Quelle: Live Nation



