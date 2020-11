Seine FLY & HELP-Weltumrundung war Abenteuer, Hilfsprojekt und Herzenswunsch zugleich. Der Stifter und RPR1.-Radiomoderator Reiner Meutsch erfüllte sich einen Lebenstraum: Er tauschte seinen Schreibtisch gegen das Cockpit eines Kleinflugzeuges, um einmal die Erde zu umfliegen. Dabei stand jedoch nicht das Abenteuer im Vordergrund, sondern der Wunsch, Kindern in Entwicklungsländern den Schulbesuch zu ermöglichen. Am 28.11.2020 wollte er Halt in Köln-Deutz machen, um auf der großen Bühne in einer zweistündigen Live-Show von seinen ergreifenden Erlebnissen zu berichten. Unterstützt werden sollte er dabei u.a. von Mickie Krause sowie weiteren preisgekrönten Künstlern. Die Show muss aufgrund der aktuellen Lage auf den 14. August 2021 verschoben werden. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.



Im Gepäck hat er tausendundeine Geschichte von seinem Flug rund um den Globus. Entlang einer 100.000 Flugkilometer langen Route von Afrika über Asien, Australien, Nord- und Südamerika bis nach Grönland entspinnt sich eine fesselnde und zugleich bewegende Geschichte durch 77 Länder. Auf das Publikum wartet eine Show der Emotionen und Naturschauspiele – vom Sandsturm in Mauretanien, einer rasanten Rikschafahrt durch Kolkata, rauchenden Vulkanen über den Anden oder mächtigen Gletschern auf Grönland. Anhand farbenprächtiger Bilder und kurzweiliger Videosequenzen berichtet der Weltenbummler von der Reise seines Lebens und der Arbeit seiner Stiftung seit 2010.



Unterstützung erhält er dabei von Stargast Mickie Krause als Special Guest der Show in Köln sowie von Künstlern aus Afrika und Lateinamerika: Jung und Alt werden von der Stimme der Sängerin Yma América, bekannt aus dem Musical „König der Löwen“, verzaubert sein. Die Akrobaten der afrikanischen Gruppe ADESA verblüffen mit körperlichen Höchstleistungen und einer Prise Humor.



„Mir liegt die Show sehr am Herzen. Ich möchte Menschen begeistern, sie mitreißen und die Gunst der Stunde nutzen, um auf den hohen Stellenwert von Bildung in Entwicklungsländern aufmerksam zu machen“, so der FLY & HELP-Weltumrunder. Erfahrungsgemäß werden durch die Show pro Jahr so viele Spenden generiert, dass 5 neue Schulen davon gebaut werden können.



Von den Erlösen des Abends in Köln wird die 555. FLY & HELP Schule errichtet, am Gebäude wird die LANXESS arena als Spender erwähnt.



Tickets gibt es unter www.abenteuer-weltumrundung.de oder www.lanxess-arena.de für 15 Euro pro Person oder für 18 Euro an der Abendkasse.



