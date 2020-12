Deutschland versteht sich als weltoffenes und demokratisches Land und ist dennoch nicht frei von Rassismus. Er findet sich im gesellschaftlichen Alltag ebenso wie in den Strukturen des öffentlichen Lebens. Das fordert die politische Bildung und die politischen Entscheidungsträger* innen heraus, sich ihrer Aufgaben und Verantwortung immer wieder neu bewusst zu werden.



Vor diesem Hintergrund hat sich der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V. (AdB) für das Jahresthema 2021 entschieden. Es lautet: „Was WEISS ich? Rassismuskritisch denken lernen! Eine Kernaufgabe für Gesellschaft und Politische Bildung“.



Während der diesjährigen AdB-Mitgliederversammlung, die am 25. und 26. November 2020 als Online-Veranstaltung durchgeführt wurde, wurde die Stellungnahme zum Jahresthema diskutiert und verabschiedet.



Die Aktualität und Dringlichkeit des AdB-Jahresthemas wird unterstrichen durch den Maßnahmenkatalog des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus, der am selben Tag veröffentlicht wurde. Er fordert ebenso ein stärkeres Bewusstsein für Rassismus als gesamtgesellschaftliches Phänomen und will Maßnahmen politischer Bildung zu Phänomenen wir Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, Antiziganismus und Anti-Schwarzen-Rassismus stärken, was von der AdB-Mitgliederversammlung begrüßt wurde.



Ebenfalls gestärkt wurde der Verband durch die Aufnahme von zwei neuen Mitgliedern während der Mitgliederversammlung: Die Kreisau-Initiative e. V. und das Centre Français de Berlin bringen besondere Expertise in der internationalen politischen Bildung mit sowie in der Gestaltung und Durchführung einer inklusiven politischen Bildung. Der AdB freut sich auf die Zusammenarbeit!



Die AdB-Stellungnahme ist dieser Pressemitteilung beigefügt. Weitere Informationen zum Jahresthema 2021 finden Sie in Kürze unter www.adb.de/jahresthema-2021.

