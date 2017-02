"Weiterbildung darf kein Luxus werden"

Schluss mit prekären Arbeitsverhältnissen in der Weiterbildung. Deutlich bessere Rahmenbedingungen für die Beschäftigten. Das fordern die Arbeitskammer des Saarlandes und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Anlass ist eine gemeinsame Veranstaltung zum Thema: „Gute Arbeit in der Erwachsenen und Weiterbildung“, am Freitag in Saarbrücken.



GEW-Vorstandsmitglied Thomas Klinger spricht sich dort für eine Bezahlung der Beschäftigten nach Tarif aus. Das wird zumindest einen Teil der prekäre Arbeitsverhältnisse eindämmen, die in der Branche weit verbreitet sind, so der GEW-Mann. Auch Planungssicherheit sei kaum mehr möglich, weil die Projekte immer kurzfristiger genehmigt werden. Gefordert seien hier vor allem Bund, Länder und Kommunen, die eine Gesamtstrategie für die Branche und ihre Finanzierung entwickeln müssten.



AK-Hauptgeschäftsführer Thomas Otto fordert von Politik, Verbänden und Verwaltungen „Worte statt Taten“, die die katastrophalen Zustände in dieser Branche tatsächlich verbessern. „Sie müssen ihre Verantwortung wahrnehmen“, so Otto. Beschäftigten und deren Institutionen werden ständig die Mittel für Kurse, Seminare und Veranstaltungen gekürzt. Die chronische Unterfinanzierung lässt die Kursgebühren steigen. Besserverdienende leisten sich dann die Weiterbildung. Geringverdiener bleiben auf der Strecke, für sie wird Fortbildung zum Luxus. Otto fordert gegenzusteuern: „Weiterbildung braucht öffentliche Verantwortung statt Markt und muss als vierte Säule im Bildungsbereich systematisch ausgebaut werden. Dazu gehört, dass die staatlich organisierte Weiterbildung verlässlich organisiert und besser finanziert wird. Jeder Bürger hat ein Recht auf lebenslanges Lernen.“





