ma 2020 Tageszeitungen: Zeitungen werden täglich von über der Hälfte der Bevölkerung gelesen



36,8 Millionen deutschsprachige Leser ab 14 Jahren nutzen täglich Zeitungen, was einer Gesamtreichweite von 52 Prozent entspricht.

Aktuelle Reichweiten der ma 2020 Tageszeitungen sind in einem neuen Dashboard aufbereitet.

Feldzeit der ma 2020 Tageszeitungen liegt vor Corona-Pandemie.





Heute veröffentlicht die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) die aktuellen Reichweiten der Tageszeitungen. Für die diesjährige ma 2020 Tageszeitungen wurden 132.956 deutschsprachige Personen ab 14 Jahren befragt.



Die zentralen Ergebnisse:



In der aktuellen Media-Analyse liegt die Gesamtreichweite der Zeitungen bei 36,8 Millionen Personen. Zeitungen werden somit von 52 Prozent der Bevölkerung täglich gelesen. Die Gesamtreichweite aller Tageszeitungen sinkt daher leicht gegenüber dem Vorjahr (ma 2019 Tageszeitungen: 38,1 Millionen / 53,9 Prozent).



Abozeitungen werden von fast von der Hälfte der Bevölkerung (44 Prozent) gelesen, was einer Reichweite von 31,1 Millionen täglichen Lesern entspricht (Vorjahr: 45,2 Prozent / 31,9 Millionen). Die regionalen Abozeitungen haben hierbei mit 29,9 Millionen Lesern pro Tag die höchste Reichweite (Vorjahr: 30,9 Millionen). Kaufzeitungen erreichen täglich 8,9 Millionen (Vorjahr: 9,7 Millionen) und überregionale Abo-Zeitungen 3,7 Millionen (Vorjahr: 3,3 Millionen) Leser.



Gerhard Müller, Vorstand Tageszeitungen der agma, zu den aktuellen und zukünftigen Entwicklungen: „Trotz leicht rückläufiger Reichweiten, behauptet sich die Tageszeitung über alle Titel hinweg als etablierter und stabiler Werbeträger. Darüber hinaus nimmt die zukünftige Erweiterung der LpA-Reichweiten von Print (inkl. E-Paper) um Reichweiten von digitalen Nachrichtenportalen hin zu einer Konvergenz- bzw. Gesamtreichweite innerhalb der agma immer mehr an Form an.“



Die aktuellen Daten mit den Einzeldarstellungen der 124 Titel aus der ma Tageszeitungen werden ab heute in einem neuen webbasierten Dashboard (www.agma-mmc.de) zur Verfügung gestellt. Durch dieses dynamische Tool wird die für eine Vermarktung erforderliche Visualisierung wesentlich vereinfacht und neben den aktuellen können auch zukünftige Daten nach Bedarf flexibel miteinander kombiniert werden.



Olaf Lassalle, Geschäftsführer der agma, ergänzt: „Die Aufbereitung der Daten der einzelnen Titel kann verdichtet und übersichtlich nebeneinander gestellt werden und den individuellen Wünschen des Anwenders angepasst sowie für die Vermarktung genutzt werden. Es freut uns sehr, auch Nicht-Mitgliedern über unsere Website einen frei zugänglichen Einblick in die grundlegenden Funktionen des Dashboards zur Verfügung stellen zu können.“

