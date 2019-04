Pressemitteilung BoxID: 746728 (Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika e.V)

ARGE Lateinamerika e.V. mit neuem Vorstand

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Lateinamerika e.V. am 27.März 2019 in Frankfurt fanden die turnusmäßig anstehenden Neuwahlen des Vorstandes statt. Die wahlberechtigten Mitglieder bestätigten Andreas M. Gross (Studiosus Reisen) als 1. Vorsitzenden und Jutta Zenner (South American Tours) als seine Stellvertreterin. In ihren Funktionen als Beisitzer/in wurden Birgit Taslidza (DER Touristik) und Olaf Bock von Gersum (Native Trails) bestätigt. Der durch das Ausscheiden von Ovid Jacota (Hauser Exkursionen) freigewordene Posten des Schatzmeisters wurde einstimmig mit der Wahl von Jewgeni Patrouchev (PROCOLOMBIA) besetzt.

